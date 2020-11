Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si “lasciano”/ L’ennesima lite rovina tutto

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si “lasciano” al Grande Fratello Vip 2020. Al momento sembra che questo sia l’epilogo dei Pretelli e di tutto quello che è andato in scena quest’ultimo mese nella casa più spiata di Cinecittà e forse anche per colpa di tutto quello che è successo nella diretta di lunedì sera. A quanto pare l’ex velino cheto e zerbino non esiste più e adesso che ha deciso di alzare la testa, ecco che è arrivata la burrascosa lite che ha spazzato via tutto. I due hanno iniziato a litigare dopo la diretta perché lei si aspettava sostegno da parte di Pierpaolo, sostegno che invece non è arrivato perché l’ex velino è ormai in confusione totale perché non sa mai quello che può dire o quello che può fare per via dei paletti messi dalla showgirl.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si “lasciano”?

A quanto pare la lite è andata avanti anche ieri mattina e a quel punto Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono ritrovati in bagno a discutere davanti a Tommaso Zorzi, a Paolo Brosio ed Enock che cercavano di fare da opinionisti a quello che stava andando in scena al Grande Fratello Vip 2020. Lei continua a ribadire che lo avrebbe voluto vicino ma Pierpaolo si tira indietro dicendosi pronto a smettere qua il loro rapporto speciale perché si trova davvero troppo in confusione. Forse il velino ha notato che quello che gli altri stanno cercando di fargli notare è vero e che nel comportamento di Elisabetta si nasconde un doppiogioco o è solo la lite di un momento dopo le tensioni della puntata? Scopriremo solo oggi come andranno le cose e se i due avranno un chiarimento oppure no…



