Elisabetta Gregoraci e Pretelli, primi problemi/ Lui in crisi: “Ho bisogno di capire”

C’è davvero speranza per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli? La puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda ieri, 28 settembre, ha chiarito alcuni aspetti di questo rapporto che, al momento e almeno a parole, sembra essere unilaterale. Se Pretelli è chiaramente preso da Elisabetta, la conduttrice ha voluto fare un passo indietro, parlando di ‘tenerezza’, ma nulla che sfoci in un sentimento d’amore. È probabilmente proprio per queste dichiarazioni che questa mattina l’umore di Pierpaolo è apparso abbastanza a terra. Se n’è accorta proprio la Gregoraci che ha cercato di capire il perché. “Ti vedo strano, cos’hai?” ha chiesto infatti, ritrovandosi un Pierpaolo sottotono e senza la sua consueta allegria.

Prime incomprensioni per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Grgoraci cerca di capire cos’è che oggi rende così triste Pierpaolo Pretelli, lui però nega e cerca di smarcare la domanda. “Se non me lo vuoi dire va bene, non voglio insistere!” taglia corto allora la Gregoraci, ma Pierpaolo a questo punto cede. Con difficoltà poi ammette che è quanto accaduto tra loro a dargli dei pensieri: “Non è una cosa che riguarda solo me… sono dei pensieri… su noi”. Il modello, dunque, ammette il malumore probabilmente sorto proprio a causa delle dichiarazioni fatte dalla conduttrice ieri sera in confessionale. Che sia, dunque, scoraggiato dai passi indietro della Gregoraci? La breve chiacchierata tra i due si scioglie alla fine in un abbraccio che sembra promettere nuove svolte per la coppia.

