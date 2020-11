Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma vs Pretelli?/ “Mi ha detto Pierpaolo che…”

Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma si confrontano al Grande Fratello Vip 2020 dopo la lite di pochi giorni fa. La ex moglie di Flavio Briatore ha perso le staffe quando la ex concorrente di Temptation Island ha cominciato a sparlare di lei nel cucurio con Pierpaolo Pretelli. Una situazione che è degenerata con una vera e propria lite che ha coinvolto anche gli altri coinquilini della casa. A pochi giorni dalla diretta di venerdì però le due concorrenti si sono ritrovate in giardino e hanno deciso di confrontarsi, ma questa volta in modo pacifico. La discussione comincia con Enock che viene definito bugiardo da Selvaggia Roma, ma la Gregoraci replica subito: “torno a ribadire che se sono successe certe cose è perchè certe cose si possono dire anche in maniera diversa, fa tanto la differenza. Mi ha detto Pier che sei fatta così, che hai un carattere così, che mi vuoi fa piangere, ma perchè? Non serve. Sei una bella ragazza, fatti il tuo percorso qui, questa è l’esperienza più bella della tua vita”.

Elisabetta Gregoraci confronto con Selvaggia Roma: “fuori non ho nessuno”

Selvaggia Roma ribatte: “ma che c’entra, non è che io sono qua mi sono mostrata aggressiva con te perchè tu mi hai pure attaccata”, ma Elisabetta Gregoraci replica “ma se mi hai attaccata tu, io non ti conoscevo”. La ex fidanzata di Francesco Chiofalo cerca di difendersi: “io sono un’interruttore”, ma la Gregoraci la esorta a viversi nel migliore dei modi questa esperienza. La Roma poi le domanda se ha qualcuno fuori, ma la ex moglie di Briatore precisa: “ma no, non c’è nessuno. Non sto qui a raccontare le mie cose. Ma non è questo, non è il fatto di avere o non avere qualcuno”. La Gregoraci prosegue raccontando come mai ha deciso di non andare oltre con Pierpaolo Pretelli: “qui nella casa del Grande Fratello, non lo farei mai per come sono fatta io. Non andrei mai oltre, non farei certe cose, non riesco. Penso a mio figlio fuori, a certe situazioni, quindi le cose me le vivo a modo mio. Perché si deve per forza andare oltre? Cosa cambia? Posso non vivere le cose al 100%, ma sono fatta così”. Un chiarimento che fa ben sperare per una possibile rappacificazione fra le due. Sarà davvero così?



