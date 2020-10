Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti fidanzati?/ La sorella Marzia smentisce ma..

STEFANO COLETTI ED ELISABETTA GREGORACI SONO FIDANZATI OPPURE NO?

Stefano Coletti è amico di Elisabetta Gregoraci, fa parte del gruppo di Montecarlo, ma questo non significa che i due abbiano una relazione. Questo è il succo delle parole che Michela Ottomanno ha riferito ieri a Mattino5 parlando quasi come rappresentante della showgirl calabrese ma anche della sorella Marzia Gregoraci che proprio sui social aveva subito preso di mira Arianna David rea di aver confermato in tv questa liason accusandola di voler ledere la figura di Elisabetta. Una situazione davvero contorta che cozza un po’ anche con quello che la stessa gieffina ha detto in confessionale rispondendo ad Alfonso Signorini, ma davvero rivelare una relazione con un uomo di una donna single, ormai separata da un po’, può essere così lesivo? Al momento lui continua a tacere e non proferire parola sulla Gregoraci mentre anche oggi a Mattino5, Federica Panicucci rivela di aver invitato gli amici stretti della showgirl calabrese che, dopo un primo timido sì alla fine sono spariti nel nulla. (Hedda Hopper)

LO SFOGO DI MARZIA GREGORACI

La vita privata di Elisabetta Gregoraci continua ad essere al centro del gossip. Tutte le trasmissioni televisive che si occupano del Grande Fratello Vip 2020 dedicano quotidianamente uno spazio all’argomento. Nel corso della puntata di Mattino 5 trasmessa il 20 ottobre, Arianna David, ai microfoni di Federica Panicucci, ha confessato di essere a conoscenza di un presunto rapporto che la Gregoraci avrebbe con Stefano Coletti pur non specificando la natura. “Elisabetta non è sola. Da quello che io so ha una persona a Montecarlo. Hai ragione tu Federica, è Stefano Coletti. Un biondo con gli occhi azzurri. Un ragazzo giovane, ha 32 anni. Se sono sicura? Di sicuro non c’è niente, però.. Sta uscendo fuori, il tweet non l’ho fatto io. Io lo sapevo”, ha detto l’ex Miss Italia. Parole che non sono piaciute alla sorella di Elisabetta, Marzia Gregoraci e alla sua migliore amica. Le parole di Arianna David a Mattino 5 hanno spinto Marzia Gregoraci ad intervenire pubblicamente per mettere fine alle continue voci sulla vita privata della sorella. “La sorella Marzia Gregoraci e la migliore amica di Elisabetta, l’avvocato Micaela Ottomano, le due persone a lei più vicine, smentiscono ufficialmente che tale signora David abbia alcun rapporto amicale con Elisabetta e tantomeno intimo“, si legge nel comunicato pubblicato su Instagram. “Pertanto, invitano la suddetta a non dichiarare pubblicamente l’esistenza di un rapporto che non c’è mai stato e a non parlare mai più della vita privata della medesima, poiché non solo non può esserne a conoscenza, ma questo comportamento è gravemente lesivo per la reputazione di Elisabetta”, si legge ancora. Anche nella casa del Grande Fratello Vip 2020, tuttavia, la vita privata della Gregoraci continua ad essere oggetto di discussione. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, in particolare, sembrerebbero essere sicuri che Elisabetta non abbia il cuore libero.

