Elisabetta Gregoraci eliminata?/ Scoppia lite con Pierpaolo ed Enock: “Non capite niente!”

Elisabetta Gregoraci scoppia lite con Pierpaolo ed Enock al Grande Fratello vip 2020

Elisabetta Gregoraci non ha pace al Grande Fratello Vip 2020. La bella showgirl ha scoperto che il programma andrà avanti fino a febbraio ma la sua decisione ormai sembra essere quella di uscire se il pubblico non la eliminerà questa sera. La calabrese è al televoto e rischia seriamente di essere eliminata per il volere del pubblico (salvo nuove manovre da parte del Grande Fratello) ma in settimana ha già confermato a tutti che uscirà dalla casa appena sarà possibile ovvero appena non andrà incontro a sanzioni o altro. La data presenta del suo addio dovrebbe essere quella del 4 dicembre ma è vero anche che Alfonso Signorini ha tentato il tutto per tutto andando nella casa e incontrando i vipponi un po’ per parlare con loro e un po’ per calmarli dopo la brutta notizia della scorsa settimana, ma come andrà a finire con lei? La decisione di lasciare la casa è legata al figlio e alla sua voglia di stare con lui e con la sua famiglia e niente riuscirà a trattenerla, questo è certo, nemmeno Pierpaolo Pretelli che si è un po’ arrabbiato con lei proprio perché non ha avuto modo e tempo di parlare con lui di questa decisione.

Elisabetta Gregoraci chiude con Pierpaolo Pretelli: “Non potrei fidanzarmi con te”

Il loro rapporto è ormai al capolinea e in settimana i due hanno avuto modo di avvicinarsi molto e parlare un po’ di quello che è successo tra loro, tra abbracci e coccole, ma alla fine concludono sempre con battibecchi e litigi. Anche in questa settimana è successo lo stesso al Grande Fratello Vip 2020 proprio perché Elisabetta Gregoraci ha lodato il comportamento di Andrea Zelletta e sia Pierpaolo che Enock ci hanno visto qualcosa di strano, una doppia frecciatina, che ha mandato in tilt i ragazzi della camera blu che hanno finito col discutere molto ampiamente sulla questione. La calabrese ha capito che tutto quello che fa viene ormai frainteso mentre l’ex velino ha puntato il dito contro di lei rea di continuare a fare battute su di lei quando non dovrebbe. Anche Enock alla fine ha dato di matto contro la calabrese anche se poi è arrivato un mezzo chiarimento. Questo basterà a tenere insieme la stanza blu in attesa di addio ed eliminazioni? Lo scopriremo solo questa sera quando il tema verrà affrontato in trasmissione.



