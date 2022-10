Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con Giulio Fratini/ Passeggiata a Milano

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: più innamorati che mai

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini non si nascondono più. Il mondo del gossip in questi giorni è letteralmente impazzito per il nuovo flirt della ex moglie di Flavio Briatore, impegnata con il giovanissimo imprenditore. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, in un lussuoso resort in Puglia di cui la stessa conduttrice ha postato una serie di scatti e stories su Instagram. Ma non solo. I due piccioncini, dopo essersi nascosti dai paparazzi, hanno deciso di mostrarsi alla luce del sole. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si mostrano ai paparazzi mentre camminano sottobraccio per le vie di Milano, durante la settimana della moda. Sguardi complici, sempre vicini e sorridenti, la coppia ha ufficializzato la propria relazione.

L’imprenditore non è nuovo nel mondo del gossip visto che in passato è stato legato a diverse showgirl. A cominciare da Raffaella Fico, la prima storia d’amore popolare. Poi è stato legato a Roberta Morise, ex di Carlo Conti e ‘ex volto de L’Eredità ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi

Giulio Fratini, nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci, è un ricco imprenditore inserito da Forbes nella lista dei talenti under 30 che si sono distinti nel 2020. Classe 1992 dopo aver conseguito una Laurea presso il Politecnico di Milano, Fratino successivamente ha proseguito gli studi seguendo un master presso il Kings College di Londra. Poi si è affermato come manager in diversi ambiti e settori che spaziano tra hotel di lusso, abbigliamento e bioenergia.

Oggi il giovane imprenditore ricopre il ruolo di Ceo della holding Belvedere Angelico specializzata in real estate, hotel ed energie rinnovabili. Si tratta di un’azienda che prende il nome del nonno, storico fondatore del marchio Rifle Jeans.

