Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci, si trova oggi al centro delle polemiche dopo che alcuni fan hanno attaccato ingiustamente la sua ex compagna. L’imprenditore fiorentino oggi è felicemente fidanzato con Antonella Fiordelisi, ma tutto si aspettava tranne un attacco social di questa portata con uno scontro tra follower decisamente acceso. Così, ha deciso di dire la sua andando contro alla sua solita tendenza a non immischiarsi troppo nei fatti social. Andiamo a scoprire cos’è successo e quale intervento ha fatto Giulio Fratini.

Lui, che in passato è stato legato sentimentalmente a Elisabetta Gregoraci, oggi porta avanti una relazione molto solida con la Fiordelisi, (anche se non sono mancati i rumor sulla crisi). Ciononostante il rispetto nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore non è mai scemato e anzi, pare che i due siano rimasti in buoni rapporti. Ieri, lunedì 19 maggio è successo però l’inaspettato. L’imprenditore ha infatti condiviso un annuncio sui social, nonchè l’avviso ai fan dell’apertura di un nuovo locale nell’hotel di suo padre Sandro. Si tratta di un progetto importante per lui per via del legame col papà e della collaborazione che portano avanti insieme.

Elisabetta Gregoraci, Giulio Fratini interviene alle accuse: “Esigo rispetto…“

Dopo l’annuncio di Giulio Fratini rispetto alla nuova attività, Elisabetta Gregoraci ha commentato sotto al post scrivendo “Sandro“, accompagnato da un cuore rosso in segno di affetto e di stima. Probabilmente, durante la relazione con l’imprenditore, la showgirl aveva conosciuto la famiglia di lui con la quale è rimasta in buoni rapporti. Così ha supportato il padre di Fratini, ma i fan non hanno visto di buon occhio il suo commento, specialmente i follower di Antonella Mosetti. Questi ultimi hanno mosso accuse pesanti alla Gregoraci: “Giulio ora è felice con Antonella, lascia stare“, e ancora, “Ma perché non ti fai da parte?”, “Ogni volta che si parla di lui, arrivi tu…”.

Così, Giulio Fratini ha subito preso in mano la situazione scrivendo queste parole nelle sue storie: “Non mi è solito rispondere su IG pubblicamente.” ha detto, “leggendo vi rispetto. Con lo stesso rispetto vi chiedo di rispettare il mio passato e presente. Esprimetevi, dite il vostro pensiero… ma senza offendere né Antonella né Elisabetta“. L’imprenditore ha poi continuato difendendo di nuovo Elisabetta Gregoraci e dicendo che dietro ad uno schermo le persone potrebbero soffrire. La sua politica è dunque quella di ridurre al minimo gli screzi, e giustamente, mantenere bassi i toni. Avrà avuto effetto sui fan della sua nuova compagna?