Elisabetta Gregoraci festeggia i 102 anni della nonna/ “Grata di poter vivere questo traguardo al suo fianco”

Elisabetta Gregoraci: la dedica alla nonna per i suoi 102 anni

Elisabetta Gregoraci ha messo in pausa le sue vacanze estive, per festeggiare un traguardo molto importante per lei. Sua nonna, dalla quale ha ereditato il nome, compie 102 anni. La presentatrice è tornata in Calabria per vivere questa gioia al fianco della sua adorata nonna Elisabetta.

La modella ha aggiunto una bellissima dedica per l’evento: “La nonna compie 102 anni oggi, un secolo e più di vita e valori che solo i nonni ci possono dare. Grata di poter vivere questo traguardo al suo fianco. Ti amo Nonna Elisabetta“. Non sono mancati gli auguri dei vip tra cui Caterina Balivo che scrive simpaticamente: “Le nonne non lasciano mai le borse, auguri mi avete commossa” riferendosi alla borsetta della nonna. Infine gli auguri sono arrivati anche da Simona Ventura e Alba Parietti.

A giugno la showgirl era tornata in Calabria, per poter riabbracciare la sua famiglia e l’adorata nonna Elisabetta. Gregoraci ha sorpreso tutti con delle bellissime foto e una dolce dedica: “Famiglia… dove la vita inizia e l’amore non finisce mai: nonna Elisabetta, nonno Nino e papà Mario, parte della mia adorata famiglia. Sono felice” ha scritto la showgirl.

E ancora: “Nonno Nino, appena l’ho visto mi ha detto: Facciamoci una partitella a carte! Ora è il turno di nonna Elisabetta, baci da me e dalla mia nonnina”. In collegamento con Verissimo, il papà della presentatrice e la nonna avevano elogiato Elisabetta: “Elisabetta è stata una bambina meravigliosa, non mi ha mai dato problemi di alcun genere. Fin da piccola ha avuto la passione per il mondo dello spettacolo, e noi l’abbiamo sempre supportata”.











