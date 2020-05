Elisabetta Gregoraci fidanzata?/ Dopo l’addio a Francesco Bettuzzi spunta…

Pubblicità

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato? Bellissima e con un fisico mozzafiato, la showgirl continua ad essere il sogno di tantissimi uomini, ma nel suo cuore c’è un uomo in particolare? Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, nella vita della Gregoraci è arrivato l’imprenditore Francesco Bettuzzi con cui la showgirl ha vissuto una storia che le ha restituito il sorriso e la voglia d’amare. Storia che, tuttavia, è giunta al capolinea dopo vari tira e molla che hanno portato Elisabetta ad essere nuovamente ufficialmente single. La vita privata della Gregoraci, però, continua ad essere sempre al centro del gossip e, negli ultimi mesi, il suo nome è stato accostato a diversi personaggi, anche non appartenenti al mondo dello spettacolo, che però non sono hanno trovato conferma.

ELISABETTA GREGORACI SINGLE: NATHAN L’AMORE DELLA SUA VITA

Solo rumors mai confermati su Elisabetta Gregoraci che, dopo Francesco Bettuzzi, ha scelto di dedicarsi solo al figlio Nathan Falco che, ad oggi, rappresenta il suo grande ed unico amore. Nonostante i vari gossip, infatti, nella vita della Gregoraci, ad oggi, l’unico uomo è il figlio Nathan Falco di cui lei è follemente innamorata e a cui dedica tutto il tempo che ha a disposizione. Serena e felice della propria vita, Elisabetta al momento sembra concentrata sul figlio e sulla propria carriera. L’amore, dunque, tornerà in cima ai desideri della Gregoraci? In attesa di sapere se l’estate 2020 porterà novità nella sua vita, Elisabetta continua a trascorrere le sue giornate con gli affetti veri da cui è circondata.



