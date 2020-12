Elisabetta Gregoraci “Fidanzato? Andrò a Uomini e Donne…”/ “L’amore viene in modo naturale, se arriverà..”

Elisabetta Gregoraci ha lasciato, ormai da una settimana, la casa del Grande Fratello Vip per sua volontà: nessuna eliminazione, ma dopo l’annuncio del prolungamento del reality show per altri due mesi la showgirl ha deciso di abbandonare il gioco e tornare da suo figlio Nathan Falco. Al settimanale Chi, la Gregoraci ha raccontato il motivo che l’ha spinta a partecipare al GF Vip: “L’ho fatto perché mi piace il rischio perché il lavoro, grazie al cielo, non mi mancava, ma sentivo che i pubblico, non mi conosceva veramente per come sono, anche se per colpa mia, quindi ho accetto sapendo che avrei dovuto lottare, difendermi, scoprimi”. Dentro la casa Ely ha svelato il suo lato da “leonessa”, che non si fa intimidire: “Da un lato penso che la gente mi abbia conosciuta meglio, ma dall’altro, sarà ancora più difficile trovare un uomo, dovrà andare a Uomini e Donne”, ha scherzato sulle pagine del settimanale.

Elisabetta Gregoraci: il rapporto con Pierpaolo Pretelli e Flavio Briatore

Dentro la casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha instaurato un rapporto speciale con Pierpaolo Pretelli. Nell’ultima puntata, però, i due hanno avuto un acceso confronto Ma la ex di Flavio Briatore ha solo belle parole per l’ex velino: “Sta facendo un bellissimo percorso e gli auguro di continuare così e di arrivare fino alla fine”. Per quanto riguarda il suo ex marito, spesso nominato tra le mura di Cinecittà, Ely ha dato risposte molto diplomatiche: “Ci siamo visti appena arrivata a monca, abbiamo fatto un pranzo insieme io, lui e Nathan, dopo tre mesi di lontananza. Abbiamo un bel rapporto, ci siamo voluti bene e amati per 13 anni e da questo amore è nato Nathan. ora è lui che dobbiamo pensare”. Durante l’intervista a Chi, Elisabetta Gregoraci ha confermato di essere entrata da single dentro la casa, ma di non escludere un nuovo amore nel futuro: “L’amore viene in maniere naturale, se arriverà lo accoglierò”.



