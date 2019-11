Elisabetta Gregoraci/ “Flavio Briatore e Benedetta Bosi? Io sono sempre schietta…”

Elisabetta Gregoraci racconta la sua nuova vita. Si è rivelata infatti una sorpresa in “Aspromonte – La terra degli ultimi”, film di Mimmo Calopresti. E a La Vita in Diretta ha raccontato: «È stato ambientato in una Calabria che io non conoscevo. È stato un film benedetto, perché non era facile girare in quelle condizioni, ma è stato bello. Ero isolata, fuori dal mondo». Come ha fatto a resistere? In realtà è stato utile per lei “staccare” dal mondo, fatta eccezione ovviamente per il figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con Flavio Briatore. «Mi concentravo sul set, non c’era altro. Niente social. Ma è stato bello». A proposito del suo momento attuale, ha confermato di essere felice: «Non sai mai cosa ti riserva la vita. Quando hai la salute e le persone care stanno bene quello è un valido motivo per essere felici». D’altra parte non mancano le preoccupazioni. «Ho un sacco di rotture di scatole e problemi, nonostante sia giovane. Ma ho affrontato tante cose che mi hanno fatto crescere in fretta, come la malattia di mia madre».

ELISABETTA GREGORACI: LA “POLEMICA” CON FLAVIO BRIATORE

Elisabetta Gregoraci a La Vita in Diretta ha commentato anche la vicenda che ha visto protagonista l’ex marito Flavio Briatore, che è fidanzato con una donna molto più giovane di lui. «Non c’è stato un battibecco, ma sono attiva sui social. Mi fanno domande, mi chiedono consigli e io rispondo. E quindi ho risposto come ho sempre fatto. Dico solo che ognuno gestisce la vita privata come meglio crede». La showgirl ha confermato che ha un buon rapporto con l’ex marito e smentito il fatto che il messaggio fosse rivolto alla ragazza: «Non era rivolto a nessuno, dico quello che penso sempre. Sono sempre molto schietta e sincera». Elisabetta Gregoraci ha parlato anche della morte della mamma. «Non amavo i tatuaggi, ora ne ho diverso. Uno è una frase per lei. Niente è uguale dopo la sua morte. Lei è stata il collante della nostra famiglia. Sono successe un po’ di cose, abbiamo perso alcune usanze. A me è venuta a mancare la figura più importante della mia vita. Era la mia migliore amica. C’era poca differenza di età, perché mi ha avuto giovane. Era unica. Io sono cambiata, sono cresciuta da allora».

