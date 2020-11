Elisabetta Gregoraci/ “Flavio Briatore era molto possessivo”, ma cosa nasconde su Stefano Bettarini?

Elisabetta Gregoraci regina di questo Grande Fratello vip 2020? Pur non mettendosi in gioco completamente e raccontando poco o nulla della sua vita privata nella casa, la bella calabrese continua a far parlare di sè dentro e fuori le mura della casa di Cinecittà. In questi giorni è successo davvero poco perché se da un lato continua a non raccontarsi, dall’altro ha alzato di nuovo dei paletti con Pierpaolo Pretelli e questo, tranne qualche coccola volante di tanto in tanto, non ha regalato molte emozioni ai fan della coppia. Le soddisfazioni comunque sono arrivate e solo i più attenti hanno notato che la verità sul presunto contratto con Flavio Briatore alla fine è venuta fuori e tutto grazie a Giulia Salemi che ha stretto nella sua morsa la calabrese in giardino, facendole venire a galla alcune cose. La bela influncer ha chiesto alla sua coinquilina se è libera di frequentare chi vuole e lei ha subito chiesto di cambiare argomento e sorridendo, lasciando intendere che c’è qualche impedimento riguardo a questo poi ha chiesto a sua volta: ‘in tre anni mi hai mai vista con qualcuno?’.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020: cosa nasconde il suo passato con Stefano Bettarini?

Secondo il suo racconto Flavio Briatore (che lei ha chiamato FB) è molto possessivo, si comporta come se fosse ancora una cosa sua. Questo lascia pensare che la famosa questione contratto sia vera e che questo le impedirebbe di viversi al cento per cento anche la sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli. Come se questo non bastasse, a rovinare le cose è arrivato anche Stefano Bettarini. In molti hanno raccontato che all’epoca della loro Buona Domenica insieme, i due erano davvero molto intimi. Addirittura l’ex gieffino Milo Coretti ha lasciato intendere che la coppia era molto rumorosa nei camerini e così in molti hanno pensato che l’arrivo di Bettarini in casa potesse far scoppiare la bomba. A confermare questa cosa è arrivata anche la dichiarazione di Elisabetta Gregoraci che appena visto l’ex calciatore gli ha subito intimato ‘attento a quello che dici che poi si arrabbiano’. Non si capisce bene se la calabrese si riferisca al pubblico a casa e quindi alla produzione o proprio al suo ex Flavio Briatore. All’epoca di Buona domenica sembra che i due fossero già fidanzatissimi e, quindi, la presunta liason con Bettarini è da considerarsi un tradimento bello e buono. Come finirà la puntata di questa sera per Elisabetta Gregoraci?



© RIPRODUZIONE RISERVATA