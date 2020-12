Elisabetta Gregoraci/ “Flavio Briatore mi ha sgridato!” e scarica Pierpaolo Petrelli

Elisabetta Gregoraci a Verissimo: “Flavio Briatore mi ha sgridato perché…”

Elisabetta Gregoraci non ha bisogno di presentazioni non certo dopo la sua turbolenta e discussa partecipazione al Grande Fratello Vip 2020. La showgirl oggi sarà ospite a Verissimo peccato che la registrazione si avvenuta giorni fa e quindi non la sentiremo parlare di Pierpaolo Pretelli nei termini usati ieri sera durante la diretta ma anche con affetto e devozione ma pur sempre sottolineando che la loro è stata ed è solo un’amicizia e che le cose non cambieranno. In particolare, a Silvia Toffanin, Elisabetta Gregoraci ha spiegato di aver vissuto al massimo questa sua esperienza nella casa anche se in molti l’avevano pregata di non farlo e di non andare (soprattutto Flavio Briatore e i suoi familiari e amici stretti) ma alla fine si è voluta buttare salvo poi tornare sui suoi passi quando ha saputo che il programma sarebbe andato in onda fino a febbraio. A quel punto, al solo pensiero di dover passare il Natale lontano dai suo figlio, ha deciso di rinunciare ed uscire appena il suo contratto fosse stato rispettato.

La Gregoraci chiude la porta a Pierpaolo Pretelli ed è pronta a querelare le sue finte amiche?

I due hanno avuto modo di riabbracciarsi e fare insieme l’albero di Natale ma nello studio di Silvia Toffanin avrà modo di parlare dell’amicizia speciale nata con Pierpaolo all’interno della Casa confermando che lui è stato davvero molto importante perché è stata la sua comfort zone ma alla fine ha deciso di non dare un futuro a questa storia anche se stava molto bene con lui, sicuramente non era il posto giusto per iniziare una storia ma fuori tra loro ci sarà solo un’amicizia. A quel punto la conduttrice la incalzerà chiedendo se fosse stato diverso fuori e lei lascerà tutti con il fiato sospeso al grido di ‘Chi lo sa?’. Altro tema importante toccato nell’intervista di oggi sarà quello legato alle amiche. Elisabetta Gregoraci a Verissimo svelerà di aver sentito e visto molte cose uscite dalla casa e di esserci rimasta male, fino alle lacrime, per via di alcune sedicenti amiche che hanno preso la palla al balzo per mostrarsi in tv dicendo cose davvero poco carine nei suoi confronti. Lei stessa spiega che sentire parlare a sproposito l’ha fatta tanto soffrire ma che adesso tutto è in mano ai suoi avvocati. Come sarà questo suo post Grande Fratello Vip 2020? Più turbolento del suo percorso in casa, ne siamo certi..



