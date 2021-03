Elisabetta Gregoraci, flirt con Alessandro Benetton?/ “È contesa tra due rampolli…”

Non si ferma il gossip su Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, reduce da una bellissima avventura al Grande Fratello Vip, è stata più volte associata a qualche flirt nel corso di questi mesi. L’ultimo proprio in questi giorni, lanciato dal settimanale OGGI. Stando a quanto si legge, la Gregoraci è stata recentemente fotografata a Cortina d’Ampezzo in compagnia di Alessandro Benetton.

Un avvistamento che è bastato a scatenare il gossip di una possibile storia d’amore tra i due, anche perché lui, dopo 13 anni e tre figli, ha chiuso il suo matrimonio con Deborah Compagnoni ed è dunque sentimentalmente libero. Tuttavia, persone vicine ai due interessati, svelano di una bella amicizia tra la Gregoraci e Benetton, nulla di più. Il gossip però non si ferma qui e, anzi, si alimenta con nuove indiscrezioni.

Elisabetta Gregoraci contesa tra due rampolli del Nord Italia? Ecco chi sono

È sempre OGGI che rivela di altri due pretendenti per Elisabetta Gregoraci. “Oggi ha raccolto dei sussurri che vogliono Elisabetta Gregoraci letteralmente contesa da altri due ricchi rampolli del Nord Italia.” si legge. Ma chi sono i due citati? “Si tratta del padovano Manuel Faleschini, imprenditore della moda, fondatore di Waycap e neo acquirente dell’ex quartier generale di Krizia a Milano (circa 3.000 metri quadrati, per 20 milioni di euro…); e l’altro Mirco Levati, esperto di marketing e comunicazione in ambito sportivo”. Pare che entrambi stiano corteggiando la conduttrice 41enne, ma chi potrebbe spuntarla tra i due?



