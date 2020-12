Elisabetta Gregoraci, flirt con Filippo Nardi?/ Bomba di Signoretti, al GF Vip 2020..

Elisabetta Gregoraci è la protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo l’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, la Gregoraci è finita al centro del gossip per gli scontri con Giulia Salemi in seguito ai quali ha avuto anche una discussione con Adua Del Vesco. Tuttavia, l’ex moglie di Flavio Briatore continua ad essere la protagonista di vari gossip. Dopo i rumors sulla presenza di un presunto fidanzato che la Gregoraci avrebbe lasciato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, arriva la bomba che ha sganciato Riccardo Signoretti secondo il quale la Gregoraci, in passato, avrebbe avuto un flirt con Filippo Nardi che dovrebbe varcare la famosa porta rossa del bunker di Cinecittà come nuovo concorrente del reality show. “E se al GF Vip si scoprisse che c’è stato un flirt tra Filippo Nardi e la Gregoraci?“, ha chiesto il direttore del settimanale Nuovo.

ELISABETTA GREGORACI E FILIPPO NARDI, INCONTRO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020 DOPO UN FLIRT?

Filippo Nardi dovrebbe essere uno dei nuovi concorrenti scelti da Alfonso Signorini per movimentare la casa del Grande Fratello Vip 2020 per poter creare dinamiche fino a febbraio. Nella casa, Nardi potrebbe ritrovarsi come coinquilina Elisabetta Gregoraci con cui, pare, avrebbe avuto un flirt in passato. Il condizionale, però, è d’obbligo sia sul presunto flirt di cui non ci sarebbero prove sia sulla permanenza di Elisabetta nella casa. La Gregoraci, infatti, ha più volte ribadito la volontà di lasciare la casa per poter tornare dalla propria famiglia in vista del Natale. La Gregoraci, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di restare nella casa fino a febbraio. L’incontro con Nardi, dunque, non ci sarà? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate anche se già domani la Gregoraci potrebbe annunciare la sua decisione definitiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA