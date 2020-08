Elisabetta Gregoraci, foto hot su Instagram/ Niente reggiseno, camicia bagnata e…

Nonostante Elisabetta Gregoraci abbia compiuto da poco 40 anni il suo fisico ne dimostra praticamente la metà. La dimostrazione arriva dai social network dove posa a bordo di una piscina dopo avervi fatto un tuffo con tanto di camicia e subito scattano i commenti di chi la disegna come “Miss Maglietta Bagnata”. La foto è stata scattata dal noto fotografo Tommaso Napolitano e a commento la showgirl sottolinea: “Immaginati senza regole. Pensati senza giudizi. Scegliti senza vincoli e amati senza paure. Viviti senza limiti”. Inutile sottolineare che sono tantissimi i complimenti da parte del pubblico che la segue con grande interesse e intasa il suo profilo Instagram di like e commenti. Una nuova giovinezza per Elisabetta che è la vera dimostrazione di come la vita inizi a quarant’anni.

Elisabetta Gregoraci, estate piena di impegni per la showgirl

La showgirl Elisabetta Gregoraci ha vissuto l’estate del 2020 da grande protagonista. Per diverso tempo è stata nello splendido Salento dove ha lavorato a Battiti Live, programma musicale in onda su Canale 5 condotto da lei e dal Alan Palmieri. L’abbiamo vista poi postare delle splendide foto da Forte dei Marmi e dalla Sardegna dove ha deciso di passare le sue vacanze. Il pubblico ha avuto la possibilità di godersi un fisico che sembra scolpito nel marmo e che nonostante gli anni che passano rimane sempre perfetta. È indubbio poi che Elisabetta sia maturata professionalmente e che negli ultimi anni abbia raggiunto dei livelli davvero molto importanti, come dimostra appunto l’esperienza a Battiti Live. La speranza dunque è che la sua carriera proceda per vederla sempre più spesso in televisione.

