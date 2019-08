Elisabetta Gregoraci/ Foto sexy, Instagram impazzito: “felice” grazie a Briatore?

Elisabetta Gregoraci incanta il web e lo fa con una foto molto sexy pubblicata su Instagram. Con un sorriso smagliante, l’ex di Flavio Briatore si mostra senza veli, coperta solo da uno scialle che lascia tuttavia intravedere il décolleté. Uno scatto che ha lasciato i suoi fan senza fiato e che, in pochi minuti, ha scatenato tantissimi commenti. “Sei uno spettacolo”, scrive qualcuno, “Ma quanto sei bella? Sempre di più”, scrive un altro fa, e ancora “Felice, solare, bella… semplicemente meravigliosa… sorridi col cuore!!” Apprezzamenti che arrivano sì dal pubblico maschile ma soprattutto dalle donne, che trova Elisabetta di una bellezza genuina e soprattutto sincera. Tra i commenti spicca anche quello di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis che scrive “Che spettacolo”.

Elisabetta Gregoraci “felice” grazie a Briatore?

Elisabetta Gregoraci sta vivendo un periodo molto sereno. Lo conferma proprio nella breve didascalia che accompagna il suo scatto sexy su Instagram in cui si dice “Felice”. Uno stato d’animo che probabilmente proviene anche dal rapporto sereno che la conduttrice ha con il suo ex e padre di suo figlio Nathan Falco, Flavio Briatore. Per i due si è addirittura parlato, qualche tempo fa, di possibile ritorno di fiamma, possibilità però smentita dalla stessa Gregoraci. Da poco si è conclusa la nuova edizione di Battiti Live che l’ha vista nuovamente alla conduzione con Alan Palmieri. Proprio sul finale si è però verificata una vicenda che ha fatto molto discutere e che l’ha vista protagonista così come Gabry Ponte.





