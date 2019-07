ELISABETTA GREGORACI/ Foto, vacanza col figlio Nathan: “so much love”

Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo le vacanze con il figlio Nathan Falco in compagnia dell’ex marito Flavio Briatore a bordo dello yacht di mister Billionaire. Nonostante la separazione i rapporti tra Elisabetta e Briatore sono ottimi come ha dichiarato la showgirl al settimanale Oggi: “Ci rispettiamo e cresciamo insieme il nostro bambino. Nathan è amato alla follia da entrambi e non c’è cosa che non faremmo per lui”. Per questo motivo vacanze in famiglia per la Gregoraci che a bordo dello yacht si scatta una serie di foto con l’amatissimo figlio Nathan con tanto di didascalia “Cucciolo avvinghiato alla sua mamma! so much love!” (clicca qui per la foto). Un’estate tutta per il figlio Nathan da cui Elisabetta è davvero inseparabile!

Elisabetta Gregoraci: “Quest’estate ci sarà posto solo per Nathan”

Dopo il grandissimo successo di Made In Sud, Elisabetta Gregoraci si gode una meritata vacanza trascorrendo il suo tempo libero con il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore. “L’estate è la mia stagione preferita: mi rilassa, mi ritempra, mi scalda il cuore” ha confessato durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Per quest’estate la bella showgirl ha deciso di trascorrerla in compagnia del figlio come ha dichiarato alla stampa: “quest’estate ci sarà posto solo per Nathan e i nostri giochi: via le scarpe, tanto sole e tanto mare, così a settembre arriveremo carichi per le nuove sfide che ci aspettano”. La conferma arriva dalle foto immortalate dai paparazzi che hanno pizzicato la bella showgirl a bordo dello yacht di mister Billionaire ormeggiato tra le limpide acque della Costa Azzurra

Elisabetta Gregoraci: “A te è la colonna sonora di me e Nathan” Vacanze a parte, Elisabetta Gregoraci è impegnata in tv con la nuova edizione di “Battiti Live 2019” in onda su Italia 1. Parlando di estate e di canzoni, la showgirl ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni il brano che più di tutti canta con il figlio Nathan: “A te” di Jovanotti è la nostra “colonna sonora”. Per il resto però lui ascolta soprattutto musica rap ed è preparatissimo sui cantanti, mentre io sono più romantica. Se penso che alla sua età ascoltavo le canzoni dei cartoni animati…”. Parlando, invece, di canzoni che le ricordano la sua infanzia ha detto: “a casa mia si ascoltavano sempre i Pooh. “Noi due nel mondo e nell’anima” era una delle canzoni preferite da mia mamma. Ma io sono cresciuta con i brani di Laura Pausini, “La solitudine” primo fra tutti”.

