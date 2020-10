Elisabetta Gregoraci/ Frena Pierpaolo Pretelli “Tu sei speciale ma fuori dalla Casa”. Un fidanzato l’aspetta?

Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli continua ad incuriosire gli spettatori del GF Vip. La conduttrice nelle passate ore ha avuto una conversazione con il giovane ex Velino, nei confronti del quale ha manifestato alcune curiosità: “Ti posso chiedere una cosa, Pierpaolo? Hai mai tradito?”, ha domandato pensierosa la Gregoraci. Il ragazzo non si è tirato indietro e con sincerità ha replicato: “Ho tradito soltanto… più volte… una mia ex che non amavo e con la quale non stavo più bene”. Piccata la conduttrice ha proseguito: “Perchè non l’hai lasciata invece che tradire?”. Ma Pierpaolo ha chiarito che la relazione è naufragata dopo un mese e ha precisato di non essere affatto uno propenso al tradimento: “Mai, non tradisco mai”. Dopo questo momento di confidenze, il giovane ha tentato un nuovo riavvicinamento, prontamente respinto dalla conduttrice: “Non mi fare quello con gli occhi teneri che poi mi dispiace!”, scappando letteralmente da Pretelli per poi concedersi solo ad un abbraccio. L’atteggiamento della Gregoraci, per gli utenti social, non fa che alimentare il gossip relativo alla presenza di un misterioso corteggiatore fuori dalla Casa.

ELISABETTA GREGORACI, CORTEGGIATORE FUORI DALLA CASA?

In questi ultimi giorni è nato un nuovo caso al GF Vip che riguarda proprio Elisabetta Gregoraci ed i misteriosi colpetti al petto, secondo i più destinati ad un misterioso corteggiatore che l’attende fuori. Ormai da giorni in tanti fan del reality hanno fatto caso a quel gesto inconsueto della conduttrice che è stato tradotto come una sorta di messaggio in codice destinato a qualcuno che la guarda da casa. Una serie di colpetti al petto che giungono sempre in momenti particolari della sua giornata da gieffina. Durante i numerosi confessionali (anche in diretta e persino mentre si trova accanto a Pierpaolo Pretelli) e persino ieri sera, durante un momento karaoke mentre si cimentava con una canzone di Laura Pausini. I colpetti in questione sono giunti esattamente sulla frase “aspettami perchè non posso stare senza te”tratta dal brano La Solitudine. Solo un caso? Intanto Elisabetta non sembra voler cedere agli avvicinamenti di Pierpaolo e dopo l’ennesimo tentativo di un abbraccio, lei ha prontamente contestato, tra il serio e il faceto: “No, ma questa confidenza scusa? Ci stanno vedendo da casa e potresti far innervosire… ho dei corteggiatori”. Pur ritenendo il ragazzo speciale, infatti, non ha escluso del tutto la presenza di altre persone altrettanto importanti per lei: “Magari ce ne sono altri…”, ha detto in tono malizioso, facendo ritrarre nuovamente Pierpaolo.



