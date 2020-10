Elisabetta Gregoraci/ Frenata da Briatore? Rivelazione choc di Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci è la star di questo Grande Fratello Vip 2020. Lo sa bene chi guarda il programma anche quotidianamente in diretta e anche la produzione con Alfonso Signorini in pole position. La bella conduttrice e showgirl calabrese si è fatta a lungo desiderare cogliendo al balzo la palla che quest’anno gli ha permesso di mettersi in gioco con buona pace di Flavio Briatore che, però, non sta mandando giù alcune dichiarazioni e certi atteggiamenti della sua ex moglie, quasi come se fosse di sua proprietà. Ma cosa sta facendo di così scandalo la bella Elisabetta? La showgirl è entrata in casa con un’energia pazzesca, quasi come fosse un’adolescente pronta a tornare a scuola ma da quando i suoi occhi hanno incrociato quelli di Pierpaolo Pretelli è davvero successo di tutto. In pochi giorni i due si sono davvero molto avvicinati tra baci rubati, coccole e rivelazioni, e questo sta un po’ infastidendo Flavio Briatore all’esterno pronto a tagliare i viveri all’ex moglie se deciderà di buttarsi a capofitto nella sua relazione con il giovane ex velino. I messaggi dell’ex marito arriveranno nella casa questa sera per avere una risposta ufficiale da parte della diretta interessata? Per la Gregoraci, d’altronde, potrebbe arrivare anche un’altra doccia fredda ma da Pretelli. È stato lui a rivelare a Matilde Brandi quelle parole choc che proprio Elisabetta gli ha sussurrato all’orecchio: “Vorrei fare l’amore con te”. Una cosa che avrebbe dovuto rimanere tra loro due e che invece Pretelli ha voluto condividere. Come la prenderà Elisabetta?

ELISABETTA GREGORACI E LA VERITA’ SU FLAVIO BRIATORE

Tornando a Flavio Briatore, è stato uno dei temi scottanti di questi ultimi giorni in casa per Elisabetta Gregoraci. A parte la sua possibile liason con Pierpaolo, la showgirl ha avuto modo di raccontare alcuni dettagli della sua relazione con l’ex marito a cominciare dalle rinunce che ha dovuto fare per lui, sia nella vita privata che in quella lavorativa, a finire proprio al momento in cui ha capito che con lui era ormai tutto finito. Raccontando del difficile periodo vissuto con la morte della madre, Elisabetta Gregoraci ha raccontato anche che mentre la madre era morta e lei soffriva terribilmente, suo marito se ne andava nei locali e in discoteca. In quel momento qualcosa si è rotto e ha capito che era tutto finito.

Lei si apprestava a seppellire sua madre mentre lui era impegnato a pensare all’inaugurazione della discoteca, questa è una cosa che la calabrese non gli ha perdonato, che ha portato alla rottura del loro matrimonio e che di certo non ha dimenticato visto che ne ha parlato commossa nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Le polemiche non sono mancate fuori dalla casa per via di questi racconti troppo intimi che la conduttrice continua a fare in casa, sono solo mezzi usati per farsi notare o c’è davvero una verità nascosta che lei vuole portare a galla anche se questo significa travolgere il padre di suo figlio? Briatore è convinto che non si debba tirare troppo la corda proprio perché non vuole che Nathan Falco legga queste cose, la Gregoraci avrà modo di dire la sua stasera?



