Elisabetta Gregoraci/ Furia al Grande Fratello Vip contro Pierpaolo e Selvaggia Roma

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 furiosa contro Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma

Elisabetta Gregoraci è una furia. L’ingresso di Selvaggia Roma e le parole che la bella influencer ha pronunciato durante la diretta scorsa del Grande Fratello VIp 2020 hanno creato un vero e proprio terremoto che hanno portato la calabrese a trasformarsi in una vera e proprio belva. Missione compiuta quindi per Selvaggia Roma che è finita nel cucurio con Pierpaolo Pretelli e proprio lì si è data alla pazza gioia dicendo la sua, cose negative in realtà, su Elisabetta Gregoraci rea di essere falsa e bugiarda nei confronti di tutti, compresi quelli dell’ex velino. A quel punto la showgirl ha sentito tutto ed è intervenuta inveendo contro la Roma e annunciando querele per tutte le cattiverie che sta dicendo sul suo conto. La cosa che più la delusa, però, è stata la reazione di Pierpaolo Pretelli che, ancora una volta, ha pensato bene di rimanere seduto a guardare mentre le due litigavano e Selvaggia gliene diceva di ogni.

Elisabetta Gregoraci trova una spalla in Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020

A quel punto, nel momento in cui i due sono tornati in casa, i Gregorelli hanno finito col discutere perché la Gregoraci ha bisogno di un uomo con le p*lle e non di un ragazzino che non sa prendere una posizione come lui. La discussione è degenerata tanto che in casa tutti adesso pensano che forse Pierpaolo Pretelli possa essere il vero carnefice in questa storia e che stia un po’ marciando su tutto per mettersi in mostra. La reazione di Pierpaolo ha riavvicinato addirittura Stefania Orlando e la Gregoraci, un vero e proprio miracolo, visto che la conduttrice si è detta chiaramente dalla sua parte dopo tutto quello che è successo. A complicare la serata di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 potrebbero arrivare notizie fuori dalla casa dove Flavio Briatore ha etichettato come fake news la sua rivelazione sulla proposta di matrimonio bis ricevuta proprio dal marito. Come risponderà se avrà modo di leggere e vedere la sua dichiarazione rilasciata proprio al settimanale Chi?



