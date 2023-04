Elisabetta Gregoraci, furto nella sua casa Montecarlo/ “Adesso il ladro è in galera”

Elisabetta Gregoraci e il furto nella sua casa a Montecarlo: lo sfogo social

Elisabetta Gregoraci, sulle storie di Instagram, è tornata a parlare del furto che ha subito nella sua casa a Montecarlo nel 2021. L’ex moglie di Briatore aveva raccontato di aver subito questa sventura, e adesso ha svelato quale sia stato il destino del ladro responsabile della rapina ai suoi danni.

“È stata un’esperienza terribile per noi. Sono molto fiera di me e di come siano andate le cose, perché siamo riusciti ad affrontare questo ladro nel migliore dei modi e mio figlio ha prontamente chiamato la Polizia. E il ladro adesso giace in galera, ancora oggi!” ha svelato la Gregoraci che è riuscita a gestire la situazione in modo fermo e coraggioso.

Elisabetta Gregoraci è uscita definitivamente allo scoperto con Giulio Fratini, con cui ha stretto una relazione da molti mesi. In molti sono a credere tuttavia che sia possibile un ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore, con il quale ha trascorso il Natale in Kenya insieme al figlio Nathan.

A smentire queste voci è la stessa conduttrice ai microfoni di Verissimo: “Io e Flavio ci vogliamo molto bene, abbiamo molto rispetto l’uno dell’altro.” Sul divorzio dall’imprenditore e la serenità del figlio dichiara: “Siamo stati bravi, dopo sei anni posso dirlo”. Al momento la bella ex gieffina sta vivendo la felicità con il suo nuovo compagno, senza trascurare i suoi impegni da mamma. In occasione di un’intervista al settimanale Chi, la Gregoraci ha raccontato il primo curioso incontro con il suo attuale compagno.

