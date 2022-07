Elisabetta Gregoraci, gaffe a Battiti Live 2022/ Alvaro Soler diventa “Alvaro Soleil”

Alvaro Soler sul palco di Battiti Live 2022

Sabato 2 e domenica 3 luglio a Gallipoli si sono svolte due nuove tappe del Radio Norba Cornetto Battiti Live, in onda su Italia 1 da martedì 5 luglio, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Dopo l’esordio a Bari, lo show estivo si è sposato nell’area portuale di Gallipoli: “La cornice è straordinaria e rende onore al Salento, al nostro Sud, e mette insieme la bellezza storico paesaggistica con la bellezza della musica”, ha detto il sindaco sindaco Stefano Minerva. Durante la quarta tappa, di domenica 3 luglio, si sono esibiti: Elodie, La Rappresentante di Lista, Raf, Sottotono, Carl Brave, Noemi, Michele Bravi, Francesca Michielin, The Kolors, Rkomi, Kayma, Aka 7Even, Gemelli Diversi, Alvaro Soler, Fedez, Mara Sattei, Tananai, Dargen D’Amico, Gabry Ponte, Follya, Erwin, Anna, Lazza, Rocco Hunt, Ana Mena, Sissi, Andrea Damante, Topic, Il Tre. On the road, Baby K da Francavilla Fontana e Alex da Manfredonia.

La gaffe di Elisabetta Gregoraci

Tra gli ospiti della quarta serata del Battiti Live 2022 anche Alvaro Soler con il suo il ultimo singolo “Solo para ti”. Elisabetta Gregoraci ha commesso una gaffe durante la presentazione del cantante spagnolo: la conduttrice ha presentato “l’ultimo single” di “Alvaro Soleil”, invece che “l’ultimo singolo” di “Alvaro Soler”. In molti credono che si sia confusa con il nome di Soleil Sorge, ma potrebbe semplicemente trattarsi di un difetto di pronuncia. Quel che è certo è che la gaffe dell’ex moglie di Flavio Briatore non è passata inosservata: “Alvaro Soleil? Ma da dove viene questa!? Un po’ di preparazione basica per condurre un festival itinerante musicale estivo, non ho parole” e “E anche quest’anno impara a condurre l’anno prossimo”, hanno commentato alcuni utenti su Twitter. Altri invece hanno sdrammatizzato: “Non riesco ad avercela con lei, mi fa troppo ridere”.

