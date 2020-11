Elisabetta Gregoraci/ Gelosa di Pierpaolo Pretelli? Giulia Salemi tra loro..

Elisabetta Gregoraci minaccia Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 2020: i suoi avvocati…

Elisabetta Gregoraci furiosa con Selvaggia Roma e pronta a tenere sotto controllo Pierpaolo Pretelli, è così che possiamo riassumere questi due giorni nella casa del Grande Fratello vip 2020 per la bella calabrese. L’arrivo della romana ha messo un po’ in crisi il rapporto tra i Gregorelli e solo perché Selvaggia ha spinto l’amico a capire che al di fuori non sta facendo una bella figura perché passa un po’ come la pedina nelle mani di Cleopatra. Lei fino a questo momento ha un po’ osservato da lontano la loro amicizia e i loro abbracci ma, a quanto pare, alla fine è esplosa annunciando che intraprenderà vie legali contro di lei e invocando l’amico avvocato che si trova fuori dalla casa. Selvaggia Roma è un po’ caduta dal pero perché in un primo momento non ha capito bene il perché di questa sua reazione, ma poi la Gregoraci ha tirato di nuovo fuori i post che ha visto nella diretta di venerdì dicendosi un po’ dispiaciuta e pronta alla lotta, sarà vero oppure no? Forse lo scopriremo solo questa sera anche se la bella showgirl ha avuto modo di riavvicinarsi al suo Pier stringendolo forte anche in giardino. Come andrà a finire questo triangolo amoroso?

Elisabetta Gregoraci gelosa di Pierpaolo Pretelli? Giulia Salemi..

Ma se Selvaggia Roma non sembra un problema per il loro rapporto, potrebbe esserlo Giulia Salemi. Già nei giorni scorsi abbiamo parlato del loro avvicinamento e adesso anche Elisabetta Gregoraci se n’è accorta tanto che ha deciso di affrontare l’ex velino chiedendogli cosa prova per lei e cosa sente nel guardarla e conoscerla. Naturalmente i due non hanno parlato facendosi sentire dagli altri e nemmeno dagli inquilini dalla casa tant’è visto che i due si sono scritti sulla schiena. Dopo la domanda, Pierpaolo si è limitato a sorridere un po’ e ammiccare ma non ha confermato, ma soprattutto smentito, quello che ha sentito dire dalla sua amica speciale. L’infatuazione per la Gregoraci è già passata?



