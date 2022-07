Elisabetta Gregoraci gelosa di Roberta Morise?/ Gossip-bomba: c’entra Flavio Briatore

GF vip, Elisabetta Gregoraci: spuntano delle indiscrezioni sul legame con Flavio Briatore

Dopo aver appassionato i telespettatori con il suo gioco condotto nella Casa dei vip, per il Grande fratello vip 5, Elisabetta Gregoraci torna al centro dell’attenzione mediatica e il motivo sarebbe una sospetta acredine tra lei e Roberta Morise dovuta a Flavio Briatore, ormai ex marito della showgirl calabrese. A quanto pare la timoniera di Battiti live non avrebbe affatto gradito la foto emersa sul profilo Instagram di Daniela Santanché, dove Roberta Morise figura insieme alla politica. Ma cosa avrebbe indispettito la Gregoraci? Stando a quanto riferito a corredo del post della politica, la Morise si è recata presso il Twiga, il locale che la Santanché ha in proprietà insieme all’ex marito storico di Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Che lo scatto della sexy protagonista de L’isola dei famosi 2022, Roberta Morise, abbia scatenato la gelosia di Elisabetta Gregoraci? Stando a quanto si apprende dai beninformati del gossip del momento, Elisabetta e Flavio palesano un legame molto forte che li vincola anche per il bene del figlio Nathan Falco, avuto dai due vip 11 anni fa. Non si escluderebbe, quindi, che Elisabetta possa ancora nutrire dei sentimenti verso l’ex consorte storico e imprenditore vip, tale che l’ex Grande fratello vip 5 potrebbe non aver gradito la presenza di Roberta Morise nel locale di proprietà di Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci e il presunto astio con Roberta Morise

Resta non a caso indimenticabile la disputa avvenuta in passato con Antonella Fiordelisi: un anno fa circa, dietro le quinte di Scherzi a parte, la Gregoraci partì all’attacco dell’ex spadista per via di alcuni like ricevuti da Flavio Briatore. Un avvenimento social che colpì nel profondo e turbò l’ex di Francesco Chiofalo. Nel frattempo, il gossip di Dagospia infiamma il sospetto generale sulla presunta gelosia che Elisabetta Gregoraci coverebbe nei riguardi dell’ex storico e sul possibile astio con Roberta Morise: “Ieri sera al Twiga e come sempre arrivano gli amici”, la didascalia accompagna lo scatto pubblicato da Daniela Santanché e la conduttrice Roberta Morise. Dicono che Elisabetta Gregoraci, ex compagna di Briatore, proprietario con la senatrice del locale, non avrebbe affatto gradito la foto. Sarà vero e soprattutto perché?”

