Elisabetta Gregoraci ha un fidanzato?/ “Spunta un nipote famoso per gli occhiali..”

La vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci continua ad animare le dinamiche della casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo la scorsa puntata serale, Pierpaolo Pretelli sembrerebbe aver fatto un passo indietro. L’atteggiamento e le dichiarazioni della Gregoraci l’avrebbero convinto a considerarla solo come un’amica con la quale non ci potrà mai essere una storia d’amore. Da parte sua, l’ex moglie di Flavio Briatore ha ribadito più volte di non voler avere nessuna relazione all’interno della casa e ha ammesso che, fuori, ci sarebbero alcune persone che la pensano. Durante il collegamento con Alfonso Signorini, Elisabetta ha ammesso di conoscere Piero Barone de Il Volo che ha definito “un suo amico” e di conoscere una persona che si chiama “Stefano”. La Gregoraci, tuttavia, non ha mai parlato di un fidanzato continuando a dichiararsi single. Ad alimentare nuovi rumors, però, è il settimanale Oggi.

ELISABETTA GREGORACI, SPUNTA IN TERZO PRETENDENTE

Tutti pazzi per Elisabetta Gregoraci. Se Pierpaolo Pretelli ha perso immediatamente la testa per lei ammettendo che si sarebbe potuto innamorare se avesse avuto un piccolo spiraglio, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 continuano i rumors sulla vita privata dell’ex signora Briatore. L’ultimo arriva dal settimanale Oggi che, pur non facendo nomi, ipotizza la presunta presenza di un altro pretendente. “A Milano circola con insistenza un dolce rebus: il “mandante” dell’aereo sarebbe un nipote famoso per gli occhiali, tutt’altro che vecchio…“, fa sapere Oggi. Chi sarà questo nipote famoso che potrebbe essere il mittente dei messaggi aerei che sta ricevendo la Gregoraci? Il mistero resta, ma Alfonso Signorini, già durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020, potrebbe riaprire il discorso e svelare qualche dettaglio in più.



