Dopo la fine dell’amore con Giulio Fratini, Elisabetta Gregoraci ha un nuovo compagno? La showgirl, che nel 2017 ha divorziato dall’ex marito Flavio Briatore, con il quale ha vissuto una lunga storia d’amore e avuto un figlio, Nathan Falco, ha qualcuno nella sua vita? Di recente la modella si era legata appunto a Fratini, giovane imprenditore che lavora in diversi ambiti: è infatti attivo nel mondo dell’hotelleria, con strutture di lusso, ma anche dell’abigliamento e delle energie rinnovabili. I due si sono lasciati intorno alla fine del 2024: una storia durata dunque qualche tempo, che ha portato nuova energia nella vita di Elisabetta Gregoraci. Oggi la showgirl ha un nuovo compagno oppure no?

Flavio Briatore, chi è l'ex marito di Elisabetta Gregoraci/ "Come se non ci fossimo separati mai"

Di recente la showgirl è stata paparazzata con un uomo molto più giovane di lei, oggi quarantacinquenne (seppur bellissima e molto giovanile). Lui si chiama Tomas Talin e ha 28 anni: è il figlio di Fabio Talin, noto imprenditore molto attivo nel mercato immobiliare a St. Moritz, località di lusso in Svizzera. Il figlio, Tomas, è stato paparazzato con Elisabetta Gregoraci: non si sa molto di lui, né quale sia il suo lavoro, né dove viva. Sappiamo però che tra i follower social ci sono anche personaggi noti, come appunto Elisabetta Gregoraci.

Antonella Fiordelisi esce allo scoperto con Giulio Fratini, ex di Gregoraci/ Prima foto di coppia sui social

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo compagno? Paparazzata con un giovanissimo

Elisabetta Gregoraci è stata paparazzata con il nuovo compagno Tomas Talin qualche tempo fa. I due si sono visti all’Hotel Armani di Milano e sono stati ripresi dall’obiettivo di Gente che li ha paparazzati mentre lasciavano la struttura, molto probabilmente dopo una notte passata insieme. I due sono saliti su una Porsche, di proprietà del rampollo svizzero, e sono andati via: agli occhi delle telecamere sono sembrati molto affiatati e complici. Tra loro è nato qualcosa? I due avrebbero passato anche il capodanno insieme: la storia non è stata però ufficializzata da nessuno dei due.