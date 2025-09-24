Elisabetta Gregoraci, insistono i rumor su un possibile nuovo fidanzato: la showgirl lancia un indizio sui social?

La vita sentimentale dei volti noti, è risaputo, attira la curiosità di chi vive le novità di cronaca rosa come fossero la trama di una appassionante soap opera. Tra le ultime e finire nel mirino dei rumor spicca Elisabetta Gregoraci, reduce dalla rottura con Giulio Fratini. Il capitolo d’amore al fianco dell’ormai ex fidanzato potrebbe essere più che chiuso; a confermarlo, la possibilità che nel cuore della showgirl e della conduttrice ci sia una nuova fiamma che per ora resterebbe avvolta nel mistero.

Flavio Briatore, messaggio per il figlio Nathan Falco: "Si torna in college"/ Qual è la scuola e quanto costa

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato? Una voce che con accennata insistenza si era già insinuata nel corso dell’estate, precisamente in concomitanza della sua piacevole vacanza a Bali. Nessun nome, nessun indizio eloquente; solo l’impressione che al fianco della showgirl – dopo la rottura con Giulio Fratini – ci fosse una dolce compagnia. Ora, un nuovo indizio sul suo attuale stato sentimentale arriva direttamente dai social; Elisabetta Gregoraci ha raccontato di un recente fine settimana a Napoli con tanto di foto che alimentano ulteriormente la curiosità.

Elisabetta Gregoraci confessa: "Dopo Flavio Briatore non farò altri matrimoni"/ "L'amore? Sono aperta"

Elisabetta Gregoraci a Napoli tra lume di candela e rose: c’è lo zampino di un nuovo fidanzato?

“Graffa, golfo e Castel dell’Ovo: il trio che non delude mai, Napoli”, questa la didascalia scelta da Elisabetta Gregoraci – come racconta Chi Magazine – a corredo di una serie di foto che raccontano della giornata all’ombra del Vesuvio. Eppure, a catturare l’attenzione non è la frase e neppure la location, bensì due scatti in particolare. Nella prima foto si può ben notare un corposo bouquet di rose: un dono all’insegna del romanticismo? Ma non è tutto, c’è anche una istantanea che documenta una sorta di cena a lume di candela proprio a Napoli. Insomma, la conduttrice e showgirl era da sola o al suo fianco c’era anche il suo nuovo fidanzato? Come sottolinea il magazine, Elisabetta Gregoraci si trovava nel capoluogo campano per impegni di lavoro ma chissà che non abbia scelto di trascorrere i momenti di relax in tenera compagnia.

Elisabetta Gregoraci sul presunto flirt con Francesco Arca: reazione strana e misteriosa/ Cosa non torna