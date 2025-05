Elisabetta Gregoraci non ha mai fatto segreto del rapporto stretto d’amore che la lega al figlio Nathan Falco, nato dall’amore con Flavio Briatore. Il ragazzo, oggi quindicenne, ha iniziato a staccarsi dai suoi genitori. Attualmente frequenta un prestigioso collegio in Svizzera nel quale si sta formando in vista della futura università che frequenterà. Un posto ovviamente di alto lignaggio che lo formerà nel modo migliore: lo sa bene la mamma che lo ha lasciato andare per il suo bene, nonostante senta molta nostalgia. Elisabetta Gregoraci, infatti, ne ha parlato anche di recente al settimanale “Di Più”. Parlando del suo ultimo anno, Elisabetta ha spiegato: “Ho affrontato molti cambiamenti, nel lavoro e nel privato, che mi hanno messo alla prova, psicologicamente e fisicamente”.

Il figlio, infatti, si è trasferito in Svizzera. Inizialmente accettare di non averlo più in giro per casa è stato un duro colpo per Elisabetta, che ha dovuto fare i conti con la mancanza di Nathan. La showgirl e presentatrice ha spiegato: “Ginevra è solo a un’ora di volo da Montecarlo, ma è stato comunque un grande cambiamento”. Consapevole, dunque, che il figlio è ancora vicino a lei e non dall’altra parte del mondo, Elisabetta non ha nascosto di aver provato comunque un grande dolore dopo aver deciso di mandarlo a studiare fuori da Montecarlo, dove lei vive. La showgirl ha spiegato che inizialmente era spaventata e triste per questo allontanamento: con il tempo, poi, ha fatto i conti con questa tristezza, riuscendo ad andare avanti.

Elisabetta Gregoraci: “L’ho fatto per il suo futuro”

Elisabetta Gregoraci è una mamma molto apprensiva e attenta nei confronti di Nathan Falco, il figlio avuto da Briatore. Per questo, dopo la sua partenza per il collegio, ha sofferto molto. “Non vedere Nathan tutti i giorni che gira per casa, che lascia i calzini a terra, non urlargli di mettere in ordine la sua stanza, mi manca” ha raccontato sulle pagine di “Di più”. Elisabetta, inoltre, non ha nascosto di aver pianto molto dopo la partenza di Nathan. Nonostante ciò, la mamma è convinta di aver preso la decisione giusta per il futuro del ragazzo, che sta studiando in un collegio prestigioso.