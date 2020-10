Elisabetta Gregoraci “Ho un amore fuori dalla casa”/ Conferma ufficiale dopo rumors..

Elisabetta Gregoraci finalmente vuota il sacco. La showgirl calabrese ha confermato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 di avere un amore segreto fuori dalla casa e lo ha fatto gelando Pierpaolo Pretelli che nel loro presunto flirt ci aveva creduto e che ieri è tornato ad avvicinarsi prendendo però un bel palo in fronte. Già nei giorni scorsi si è parlato di un amore esterno alla casa e non solo per via di quello che dicono i giornali e i settimanali di gossip ma anche per quello che la stessa Gregoraci aveva confidato a Matilde Brandi parlando di un misterioso uomo che continua a chiederle di sposarla. Nei giorni seguenti a questa prima rivelazione, si sono moltiplicati gli indizi e se qualcuno avanza l’ipotesi che il suo misterioso amoroso sia Mr Rain, il trapper dalle cui canzoni è stata tratta la frase scelta per lo striscione volato sulla casa con un aereo, altri ancora parlano di un misterioso imprenditore che, non è di certo il suo ex Francesco Bettuzzi. E allora di chi si tratta?

ELISABETTA GREGORACI HA UN AMORE FUORI DALLA CASA?

La caccia all’uomo è iniziata perché se qualcuno è convinto che le parole di Elisabetta Gregoraci siano vere, altri ancora temono che le sue parole siano state necessarie per frenare un po’ Pierpaolo Pretelli e farlo tornare con i piedi a terra dopo l’avvicinamento delle loro prime settimane insieme. Ma cosa ha detto di preciso Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020? Quando Pierpaolo si è avvicinato, la showgirl gli ha subito intimato: “Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt” e poi continua a gli da il colpo finale: “Non abbiamo nessun flirt io e te, io sono innamorata fuori dalla casa”. In quello stesso momento, lei stessa si è accorta di aver parlato troppo: “Ecco, ho sparato la bomba“. Come finirà adesso?



