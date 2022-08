Elisabetta Gregoraci, “Il nuovo fidanzato non è Giulio Fratini”/ Ecco invece di chi si tratterebbe

Chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci? “Non è Giulio Fratini”

Dopo il successo della nuova edizione di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci si starebbe godendo una vacanza tra sole, acque cristalline e gite in barca. Un’estate all’insegna del relax e, a quanto pare, anche dell’amore. Da giorni ormai circola la voce di un nuovo fidanzato per la conduttrice che corrisponderebbe al nome di Giulio Fratini. Imprenditore più giovane di 12 anni, nonché ex fidanzato di Raffaella Fico e Roberta Morise, Fratini sarebbe secondo il gossip la nuova fiamma dell’ex moglie di Flavio Briatore; ma è davvero così?

"Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini in grande sintonia"/ Rivelazioni sulla nuova coppia: "Per lui una dea"

Stando a quanto fa sapere l’esperto di gossip Alessandro Rosica su Instagram, Elisabetta Gregoraci avrebbe sì un nuovo amore ma non si tratta di Giulio Fratini. Nel cuore della bella conduttrice ci sarebbe un altro imprenditore…

Elisabetta Gregoraci “fa ufficialmente coppia con un imprenditore”

Ma chi è dunque il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci? Rosica ci fa sapere che “Elisabetta Gregoraci si è fidanzata ufficialmente con uno non famoso, abbastanza ricco, sui 40 anni.”. Poi aggiunge: “Non è Giulio Fratini, quella era una fake news. Questa è vera al 100%”. Nel cuore della conduttrice di Battiti Live dunque ci sarebbe un imprenditore 40enne che non appartiene al mondo dello spettacolo. I due starebbero insieme in modo ufficiale, cosa che porta a credere che l’annuncio social di questa nuova coppia potrebbe arrivare da un momento all’altro, cosa che svelerebbe anche l’identità della nuova fiamma della Gregoraci. Sui social intanto Elisabetta mostra grandi sorrisi e buonumore al fianco di suoi figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci innamorata di Giulio Fratini?/ "E' rimasta conquistata…"

LEGGI ANCHE:

Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci stroncati da Platinette/ "Non hanno ancora..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA