Elisabetta Gregoraci, il ricordo struggente/ “Le mamme non dovrebbero morire mai…”

Elisabetta Gregoraci e il ricordo della mamma scomparsa

Elisabetta Gregoraci, come ogni estate, è tornata a fare compagnia al pubblico conducendo la nuova edizione di Battiti Live con Alan Palmieri e Mariasole Pollio. Un impegno a cui la Gregoraci è particolarmente legata e che le permette non solo d’incontrare la gente ricevendo il loro abbraccio, ma anche di divertirsi a suon di musica. Alla vigilia del ritorno sul palco di Battiti Live 2022 che ha debuttato ufficialmente ieri da Bari con la prima serata, la Gregoraci ha rilasciato un’intervista ai microfoni del magazine Grazia in cui, oltre che parlare del suo rapporto con gli uomini, ha raccontato quello che è il più grande dolore della sua vita.

Elisabetta Gregoraci: "Fidanzato? Gli uomini si spaventano"/ "Sono intimoriti dal mio ex e…"

Elisabetta, infatti, ha perso la mamma diversi anni fa. La donna se ne è andata dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. Una perdita che ha lasciato un vuoto enorme nella vita e nel cuore di Elisabetta che, oggi, da mamma e donna adulta, riconosce quanto senza fortissima la sua mancanza.

Elisabetta Gregoraci e il ricordo della mamma

Quello per la morte della mamma resterà un dolore che accompagnerà per sempre Elisabetta Gregoraci che, ai microfoni di Grazia, ha dichiarato: “Il distacco definitivo l’ho vissuto male, le mamme non dovrebbero morire mai. Ci sono stati periodi in cui sono stata molto arrabbiata con la vita”.

Flavio Briatore con Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum/ Ex fidanzate…

Elisabetta, inoltre, ha parlato del suo lavoro. Da anni protagonista indiscussa della televisione italiana, dopo aver condotto varie trasmissioni televisive e aver fatto anche l’esperienza di partecipare ad un reality come il Grande Fratello Vip, non nasconde di sognare il cinema. Nel frattempo, continua ad infiammare le piazze della Puglia con Battiti Live.

LEGGI ANCHE:

Nathan Falco, figlio Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ "Mamma è troppo severa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA