Elisabetta Gregoraci/ Il segreto è il contratto con Flavio Briatore? Intanto i messaggi per Petrelli…

Elisabetta Gregoraci, dal contratto con Briatore a messaggi hot a c al Grande Fratello Vip 2020?

Elisabetta Gregoraci rulez, almeno per quel che riguarda Pierpaolo Pretelli. In casa la showgirl continua a fare il bello e il cattivo tempo nella vita dell’ex velino che è arrivato al Grande Fratello Vip 2020 e ormai da oltre un mese e mezzo non fa altro che tenerlo all’amo senza mai cedere. Nei giorni scorsi i due hanno trovato un equilibrio grazie alle cose che la calabrese ha scritto sulle mani di Pierpaolo che finalmente si è messo l’anima in pace e ha deciso di viversi questi ultimi giorni insieme (visto che i due sono in nomination e rischiano di separarsi) e a tutto il resto ci penserà dopo. Ma cosa avrà detto Elisabetta Gregoraci al giovane coinquilino? Fuori dalla casa la teoria più accreditata è la questione contratto che lo stesso Signorini tempo fa aveva tirato fuori nel suo programma web.

Elisabetta Gregoraci e il famoso contratto con Flavio Briatore

Secondo queste rivelazioni sembra proprio che per tre anni dopo il divorzio la calabrese non avrebbe potuto apparire su copertine e simili in compagnia di un altro uomo e di un possibile fidanzato ed è per questo che continuerebbe a fare la misteriosa anche nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ma è davvero questo quello che la showgirl ha raccontato al suo coinquilino? La scorsa settimana Alfonso Signorini ha provato ad indagare su quello che ha chiamato ‘il segreto di Elisabetta Gregoraci’ ma ottenendo davvero poco, le cose andranno diversamente questa sera? In questi quattro giorni i due hanno avuto modo di parlare, sfiorarsi e coccolarsi ma tra loro è spuntata Stefania Orlando. La conduttrice ha parlato dei suoi dubbi sulla veridicità dei sentimenti della calabrese e, come se non bastasse, ancora prima le due hanno provato a chiarire la loro situazione ma senza riuscirci, le loro diversità vengono sempre a galla e la distanza tra loro sembra davvero incolmabile anche adesso che Matilde Brandi non c’è più. Cosa ne sarà questa sera di Elisabetta Gregoraci? Chi la salverà questa volta dall’eliminazione?



