Elisabetta Gregoraci in crisi/ Accerchiata tra fidanzato misterioso, Flavio Briatore e Pierpaolo Pretelli…

ELISABETTA GREGORACI HA UN FIDANZATO SEGRETO FUORI DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Elisabetta Gregoraci è sicuramente la star di questo Grande Fratello Vip 2020. I pettegolezzi che la riguardano dentro e fuori dalla casa stanno tenendo banco in questi giorni e non solo nel prime time di Canale5 ma anche su riviste e in altri programmi dove si parla delle sue evoluzioni ma anche della possibile liason con Pierpaolo Petrelli. Nella puntata di venerdì scorso, è venuto a galla che l’ex velino ha raccontato a Matilde Brandi che la Gregoraci gli ha confessato di voler fare l’amore con lui. Il video è stato mostrato nella casa facendo imbestialire la diretta interessata che prima cosa ha negato tutto e secondo ha attaccato l’amico dicendo che queste cose non si fanno. Lei è frenata per via della sua situazione fuori casa e per via del figlio che la segue in casa e sentir dire queste cose di certo non la aiuta. Per venirle incontro, Petrelli ha subito asserito di aver sbagliato e di non aver capito bene quello che gli è stato detto all’orecchio ma questo non ha cambiato le cose, anzi.

ELISABETTA GREGORICI CONTRO FLAVIO BRIATORE, FRANCESCO BETUZZI..

Un attimo dopo, Elisabetta Gregoraci ha dovuto affrontare anche le dichiarazioni che all’esterno l’ex marito Flavio Briatore affida a questo o quel giornale e la tensione è arrivata alle stelle. L’imprenditore ha parlato di soldi, di case e vacanze e davanti alle sue parole la Gregoraci ha minacciato di poter vomitare molto altro su di lui. Ma cosa? Proprio quella stessa notte lei e Matilde Brandi hanno parlato di un misterioso uomo pronto a chiedere alla Gregoraci di sposarlo. Di chi parlano? La calabrese ha rivelato ‘me lo chiede spesso’, forse il suo paletto non è Flavio Briatore bensì un altro uomo con il quale ha una relazione? Intanto ieri sera a metterci il carico da novanta ci ha pensato il suo ex, Francesco Betuzzi che, ospite a Live Non è la d’Urso ha rivelato di essere stato fidanzato con la showgirl per tre anni e di averla conosciuta quando ancora era ad un passo dal divorzio con Flavio Briatore. Si sono conosciuti a cena nel 2014 ma sono stati insieme dal 2017 per tre anni.



