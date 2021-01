Elisabetta Gregoraci, incidente a Dubai/ La foto finisce male: “Abrasioni e…”

Piccolo incidente per Elisabetta Gregoraci che dopo la lunga permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip è volata a Dubai per stare assieme a suo figlio Nathan Falco Briatore. È proprio qui che oggi la conduttrice ha avuto bisogno dell’intervento di un medico a causa di un incidente. Tutto nasce da uno scatto che la Gregoraci ha voluto fare e condividere poi sui social con i suoi follower: in questo è “sotto sopra”, ovvero fa una verticale attaccata ad una palma e in costume da bagno. Il finale di questa acrobazia non è però dei migliori, stando a quanto la stessa Elisabetta ha fatto sapere nel post pubblicato successivamente. Nella storia poi pubblicata su Instagram, l’ex di Flavio Briatore mostra un uomo intenta a medicarle la mano a quanto pare a causa della stessa palma.

Elisabetta Gregoraci, la foto con la palma finisce male…

“Volevo fare una cosa carina e praticamente mi sono schiantata contro una palma!” ammette Elisabetta Gregoraci nel breve filmato che la mostra impegnata nella medicazione della mano. Lei stessa poi scrive “Risultato della foto: arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena”. Un piccolo incidente dunque, da lei affrontato col sorriso, come dimostrano le immagini ironicamente condivise sui social. Nelle storie successive Elisabetta ha già superato l’imprevisto e si mostra felice e intenta a giocare con suo figlio Nathan Falco. Entrambi sono a Dubai insieme a Flavio Briatore, al lavoro per la riapertura del suo Billionaire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)





© RIPRODUZIONE RISERVATA