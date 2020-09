Elisabetta Gregoraci, intimo rosso per il GF Vip/ Web impazzito “Entri così venerdì?”

Elisabetta Gregoraci infiamma Instagram in attesa d’infiammare la casa del Grande Fratello Vip 5. Con un completo intimo rosso, di pizzo e con trasparenze che rendono tutto più sensuale, l’ex moglie di Flavio Briatore fa impazzire tutti i fans che non vedono l’ora di vederla nella casa di Cinecittà in tutto il suo splendore. “Red passion”, scrive semplicemente la Gregoraci a corredo della foto facendo impazzire letteralmente il web che si è scatenato attraverso like e commenti. “Entri così venerdì?”, chiede un fan facendo ridere la Gregoraci che ha risposto con l’emoticon di una faccina divertita. “Da arresto cardiaco”, aggiunge ancora un altro utente. E ancora: “Complimenti. Con quel rosso lì sei stupenda per non dire meravigliosa”, “Sei illegale”, “Sei da infarto”.

ELISABETTA GREGORACI, SPETTACOLARE IN INTIMO: IL WEB ATTENDE IL SUO INGRESSO AL GRANDE FRATELLO VIP 5

Il pubblico non vede l’ora che Elisabetta Gregoraci entri nella casa del Grande Fratello Vip 5. Sono tantissimi i messaggi che l’ex moglie di Flavio Briatore ha ricevuto nelle ultime ore e, in attesa di varcare la famosa porta rossa, la Gregoraci ha ringraziato tutti con un messaggio sui social. “Grazie, siete stati carinissimi! Ho ricevuto un sacco di messaggi d’affetto, so che mi aspettavate in tanti e questo mi rende felicissima. Noi ci vediamo venerdì, intanto vi mando un bacio grande grande”, ha detto in una storia pubblicata su Instagram. Bellissima e in splendida forma, la Gregoraci è pronta ad infiammare la diretta del Grande Fratello Vip con le sue docce. Elisabetta Gregoraci sarà eletta la più bella della casa? Per il momento, il popolo del web non ha dubbi e la elegge già la reginetta di bellezza della casa di Cinecittà.





