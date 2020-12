Elisabetta Gregoraci “Io e Pierpaolo abbiamo fatto l’amore”/ Risposta spiazza Zorzi

Elisabetta Gregoraci è rimasta nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per volere di Alfonso Signorini e ha detto sì a passare due giorni in tugurio con Pierpaolo Pretelli per salutarsi e chiarire un po’ le cose prima dell’addio. Oggi Elisabetta Gregoraci lascerà la casa rinunciando alla sua corsa al premio finale per tornare da suo figlio ma, prima di farlo, ha avuto modo di rimanere sola con Pierpaolo ma quello che i fan si aspettavano non è successo. I due hanno parlato a lungo, Pierpaolo ha raccolto le confidenze di Elisabetta Gregoraci pronta a rivelare che è molto più difficile andare via che rimanere e lasciando intendere che sta prendendo questa decisione non senza soffrire, ma questo basterà a far star meglio i ragazzi della casa quando la calabrese uscirà salutandoli questa sera?

Elisabetta Gregoraci “Io e Pierpaolo abbiamo fatto l’amore” ma Zorzi indaga sul pacco di Petrelli…

Al loro ritorno in casa non è mancata la calda accoglienza da parte dei ragazzi del Grande Fratello Vip 2020 e, soprattutto, di Tommaso Zorzi che, da buon pettegolo, si è subito interessato a cosa è successo tra loro nel cucurio al grido di: “Ma avete limonato?”. Elisabetta Gregoraci ha preferito rispondere con ironia lasciando tutti a bocca aperta rilanciando: “Abbiamo fatto l’amore, non volevo dirlo ma…”. Le risate poi non mancano quando l’influencer continua: “Ma il pacco di Pier è come ce lo immaginavamo?”. A questo punto anche Petrelli si scioglie in una fragorosa risata così come il pubblico che ha assistito a questo siparietto dal buco che mette in collegamento la casa e il cucurio.



