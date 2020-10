Elisabetta Gregoraci/ Lacrime per Pieparolo Pretelli, furia con Tommaso Zorzi…

Elisabetta Gregoraci è ancora nell’occhio del ciclone per via di questa sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020 con il freno a mano tirato. Qualcosa ci dice che proprio questa puntata sarà con un biglietto di ritorno pronto per l’eliminata di turno perché, comunque vadano le cose, né la calabrese e né le sue rivali al televoto al momento possono uscire perché hanno ancora altro da dare. In casa però la stessa Elisabetta è convinta che questa sera uscirà dalla casa e sta mettendo un po’ in ordine le sue cose a cominciare da Pierpaolo Pretelli. La loro liason sembrava ormai un discorso chiuso ma ecco che magicamente qualcosa è cambiato nuovamente. I due si sono ancora chiariti, lei ha ammesso di essere un po’ stanca di venire accusata e giudicata ed è pronta a viversi questi ultimi momenti senza più pensare a niente e tenendo lontane le intromissioni. Risultato? La calabrese si è sciolta in lacrime tra le braccia di Pierpaolo Pretelli che si è sentito subito il leone della riserva tanto da andare nel confessionale a raccontare quanto accaduto ammettendo di aver sentito le farfalle nello stomaco, ma se quella di Elisabetta Gregoraci fosse solo un modo per tenerlo a bada proprio adesso che rischia di uscire?

Elisabetta Gregoraci furia con Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020

I fan del Grande Fratello Vip 2020 sono un po’ pensierosi su questa cosa e continuano ad insinuare il dubbio sul comportamento di Elisabetta Gregoraci all’interno della casa. La showgirl continua a mettere paletti tirandosi indietro in alcuni momenti e lasciando intendere di non poter dire e parlare di certe cose, ma qual è questa paura? Cos’è che la trattiene? Lei continua a ribadire che c’è il figlio che la guarda e non vuole dire alcune cose che potrebbero colpirlo o farlo soffrire ma, intanto, fuori dalla casa, tutti fanno un po’ a gara per dire la loro su di lei, ex fidanzati o presunti tali, compresi. Chi ancora rimane in silenzio è l’ormai famoso Stefano Coletti, il pilota che avrebbe conquistato il cuore della Gregoraci, il presunto uomo che la sta aspettando fuori dalla casa e quello a cui lei manderebbe i continui segnali, ovvero le famose pacche sul petto. Questa sera si tornerà a parlare dei suoi amori?



