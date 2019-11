ELISABETTA GREGORACI, INCIDENTE SEXY A VIENI DA ME/ Caterina Balivo la copre e lei…

Elisabetta Gregoraci si racconta a “Vieni da me” attraverso le sue canzoni del cuore. Si parte con “La solitudine” di Laura Pausini. «Questa canzone è indimenticabile. Il mio non era Marco però… Ha un nome napoletano: Gennaro. Se ne è andato e non è tornato più. Io sono ancora in contatto con i miei ex, lui e Donato. Da ragazza ero un maschiaccio comunque», racconta la conduttrice e showgirl. «Nella fase adolescenziale facevo tutto quello che facevano i maschietti. Giocavo a calcio, ero molto spericolata». Per questo sono partiti dei brevi palleggi con incidente sexy per Elisabetta Gregoraci che è stata “coperta” da Caterina Balivo per poter sistemare il suo vestito, in particolare la camicia: ma i maschietti non sono riusciti a “scrutare” nulla. «Non posso palleggiare con questo vestito, ho la gonna stretta». Si passa a “Cosa ti aspetti da me” di Loredana Bertè, una canzone legata al suo film (“Aspromonte”) girato in Calabria. «Mi andava di ricordare loro perché le pensavo mentre giravo il film. Lì ho ritrovato la pace dei sensi». E poi sul regista Calopresti: «Un bravissimo regista, è carismatico e particolare. Avevo paura al mio provino con lui. Mi hanno imbruttita, perché dovevo sembrare più vissuta». (agg. di Silvana Palazzo)

ELISABETTA GREGORACI A VIENI DA ME

Elisabetta Gregoraci non ha di certo bisogno di presentazione ma per chi non avesse seguito gli ultimi colpi del gossip deve sapere che oggi la showgirl calabrese sarà ospite a Vieni da Me su Rai1, alla corte di Caterina Balivo. La Gregoraci non è di certo un volto nuovo per il pubblico della Rai che in questi anni ha avuto modo di vederla come madrina di Made In Sud fino al suo addio. Negli ultimi tempi i cambiamenti a cui è andata incontro la Gregoraci non sono stati pochi e non solo in termini di tv ma anche di vita privata visto che ormai, oltre un anno fa, ha deciso di lasciare il marito Flavio Briatore. I due hanno divorziato ma fino a questo momento la calabrese non aveva mai rivelato dettagli sul loro rapporto proprio nel rispetto del suo ex, di quello che hanno avuto in comune, e del piccolo Nathan Falco. In queste ultime settimane le cose, però, sono cambiate e tutto perché il suo ex marito si è lasciato immortalare con la giovane Benedetta Bosi, per molti la sua neo fidanzata.

ELISABETTA GREGORACI CONTRO FLAVIO BRIATORE PER BENEDETTA BOSI

Fino a questo punto non ci sarebbe niente di male se non fosse che la grande differenza d’età, quasi cinquanta anni, tra Flavio Briatore e la Bosi ha fatto discutere e non poco tanto che proprio Elisabetta Gregoraci è scesa in campo per rispondere ad una serie di commenti social lasciando intendere che anche lei è contro il loro rapporto e spera che l’ex marito rinsavisca perché in questo modo di certo non è detto che le cose tra loro continuino ad andare bene. Elisabetta Gregoaci ha modo di parlare di nuovo della sua vita proprio in compagnia di Caterina Balivo che aprirà con lei la puntata di Vieni da Me. Dirà altro su questa storia o parlerà solo del figlio e della sua lontananza dalla tv? Lo scopriremo tra pochi minuti.



