Elisabetta Gregoraci/ L’agente smentisce Magli “legata prima a Matteo Cambi, poi ha avuto un’intesa con me”

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha dovuto fare i conti con le dichiarazioni di Mino Magli, che in più di un’occasione ha ribadito di aver avuto una relazione con la showgirl per un paio di anni. Tra le altre cose Magli ha raccontato come il rapporto di Ely con Flavio Briatore fosse nato da un accordo contrattuale, mentre stavano insieme. La Gregoraci ha più volte smentito le dichiarazioni di Magli: “È un signore con cui avevo già avuto problemi vent’anni fa, era amico della mia famiglia, frequentava casa mia, andava a pescare con mio padre, ma ha fatto una cosa schifosa”, ha detto nello studio del GF Vip appena uscita dalla casa. A dare ragione all’ex moglie di Flavio Briatore è l’agente Francesco Chiesa Soprani, sulle pagine del settimanale Nuovo: “Lui sostiene di aver avuto una relazione con lei tra il 2005 e il 2007. Nello stesso periodo, però, Eli è stata legata prima a Matteo Cambi, poi ha avuto un’intesa con me, che andava al di là del rapporto professionale. Infine ha conosciuto Flavio Briatore. In quegli anni ci confidavamo tutto e mi avrebbe di sicuro parlato di lui”.

Francesco Chiesa Soprani smentisce le dichiarazioni di Mino Magli?

Ricordiamo che Francesco Chiesa Soprani, ex manager di Elisabetta Gregoraci, qualche settimane fa in un’intervista al settimanale Nuovo ha rivelato di aver avuto un flirt con la showgirl calabrese quando era ancora solo fidanzata con Flavio Briatore: “Non ho avuto una relazione stabile con lei, ma è vero che abbiamo avuto dei rapporti intimi. L’ultimo è stato poco più di un mese dopo il suo fidanzamento con Briatore”, ha dichiarato Soprani. L’ex manager ha spiegato di essere comunque rimasto in contatto con Ely che glia breve anche fatto una confidenza molto privata su Briatore: “La notizia è molto delicata e anche oggi, a distanza di anni, preferisco non fornire particolari… Per Elisabetta invece non era un problema dare in pasto ai media il privato di Briatore in nome della popolarità”. Secondo Francesco Chiesa Soprani la lettera inviata dal patron del Billionaire alla ex moglie dentro la casa del Grande Fratello Vip sarebbe stato un “messaggio subliminale per evitare che Elisabetta racconti altri dettagli che potrebbero creare disagio”.



