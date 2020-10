Elisabetta Gregoraci, l’ex manager Francesco Chiesa Soprani: “Ha tradito Biatore con me”/ “Rapporti intimi”

Nuova bomba si abbatte dritta dritta su Elisabetta Gregoraci. Era prevedibile che la sua partecipazione al Grande Fratello Vip avrebbe scaturito gossip e interventi vari da fuori ma chi in questi giorni ha più volte parlato di lei è il suo ex manager Francesco Chiesa Soprani. In una nuova intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l’uomo ha ammesso che Elisabetta avrebbe tradito Flavio a distanza di un mese dal loro fidanzamento. Con chi? Proprio con lui! “Non ho avuto una relazione stabile con lei, ma è vero che abbiamo avuto dei rapporti intimi. – ha dichiarato l’ex manager – L’ultimo è stato poco più di un mese dopo il suo fidanzamento con Briatore…”. Dichiarazione molto pesante quella di Soprani che potrebbe essere comunicata anche alla diretta interessata nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della diretta di domani, 16 ottobre.

Elisabetta Gregoraci, pesanti dichiarazioni dell’ex manager

Ma non è finita qui. Francesco Chiesa Soprani ha inoltre dichiarato nel corso dell’intervista che Elisabetta Gregoraci gli avrebbe passato una notizia davvero delicata e molto provata su Flavio Briatore che, nonostante siano passati anni, preferisce comunque non rivelare: “La notizia è molto delicata e anche oggi, a distanza di anni, preferisco non fornire particolari…” L’ex manager della conduttrice di Battini Live ha poi concluso: “Per Elisabetta invece non era un problema dare in pasto ai media il privato di Briatore in nome della popolarità…”, parlando di lei come di una donna senza scrupoli e desiderosa di vivere nel lusso.





