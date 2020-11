Elisabetta Gregoraci, lite con Antonella Elia/ “Che ne sai della mia vita? Informati”

È una Elisabetta Gregoraci inedita, furiosa e infuriata con Antonella Elia quella dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip. Tra la conduttrice e la bionda opinionista va in scena una lite senza precedenti quando la Elia si schiera con Guenda Goria nelle sue dichiarazioni contro la Gregoraci. Quest’ultima allora sbotta: “Lei invece si esprime molto bene, abbiamo visto la settimana scorsa quando hai detto della ‘gatta in calore’, quando ha parlato anche di Amedeo, dell’idrante… Anche lei si esprime molto bene, no? Hai un ruolo ben preciso lì Antonella ma si possono dire le cose anche senza offendere le persone.” All’intervento di Elisabetta segue quello ancora più piccato di Antonella.

Elisabetta Gregoraci perde le staffe contro Antonella Elia: “Facile parlare di Briatore!”

La Elia infatti continua a motivare il suo pensiero sulla Gregoraci: “La tua umanità non risulta vera! Elisabetta tu sei costruita, come ha detto Guenda devi spettinarti! Non ci interessa di tutto quello che c’è dietro e di tutto il tuo potere economico.” Quest’ultima dichiarazione scatena la furia di Elisabetta che perde le staffe in diretta: “Ma cosa ne sai della mia vita? È facile parlare di me e della mia vita, ma cosa cavolo ne sai di quello che faccio e che ho fatto? Sai quello che vuoi sapere perché se volevi ti mettevi e cercavi un po’ di più qualcosa su di me.” Poi continua e sul finale lancia una stoccata anche a Signorini: “Ti viene facile parlare di Briatore, è tanto semplice parlare di lui, informati prima di parlare visto che fai l’opinionista del Grande Fratello! Posso dire Alfonso? Tutto ‘too much’, guarda!” Poi dalla rabbia passa alla lacrime mentre Signorini prende le sue difese.



