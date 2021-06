Elisabetta Gregoraci “Lite con Antonella Fiordelisi? Me ne ricorderei”/ Chi mente?

Elisabetta Gregoraci ieri è stata ospite in collegamento al Punto Z di Tommaso Zorzi ed è stato allora che è tornata sull’argomento della lite con Antonella Fiordelisi e non solo. Ospite dell’amico Zorzi non poteva non rispondere, in differita e a distanza, alle presunte rivelazioni dell’ex di Francesco Chiofalo liquidando tutto come una fake news visto che lei quando litiga con qualcuno se ne ricorda. Proprio su Instagram la Fiordelisi ha racconto di aver avuto una discussione piuttosto animata con un volto dello spettacolo e, in particolare, con la Gregoraci per via di un progetto comune che dovrebbe andare in onda sulle reti Mediaset. Secondo Gossip e TV, che riporta altre fonti, sembra che dietro le quinte ci siano stati degli screzi per via di alcuni presunti like tra Antonella e Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci “Lite con Antonella Fiordelisi? Me ne ricorderei”

Cosa smentita ieri sera da Elisabetta Gregoraci che ha spiegato: “Io quando litigo mi ricordo con chi lo faccio, te lo posso assicurare. Una rissa tra me e lei dietro le quinte del programma? Certo ed io sono cintura nera di karate. Io sono una signora… guarda non voglio nemmeno parlare di queste cose tesoro, sono una signora”. Poi i due hanno citato la famosa frase della Moric: “Un purosangue non fa a gara con i pony? L’hai detto tu Tommaso, chiariamo, io non ho mai litigato con nessuno”. Cosa ci sarà di vero? Sicuramente una delle due sta mentendo se è vero che la lite riguarda proprio la Gregoraci e la Fiordelisi ma adesso attendiamo la risposta di quest’ultima.

