Elisabetta Gregoraci, lite con Pretelli “Hai rotto i cogli*ni”/ ‘Colpa’ della Salemi

Notte infuocata nella Casa del Grande Fratello Vip. Una nuova lite si è accesa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e, a quanto pare, la colpa sarebbe di Giulia Salemi. Tutto è nato da una battuta fatta dalla conduttrice a letto, ascoltata anche da Pretelli che si trovava dietro di lei, su quanto alcuni 30enni siano immaturi. Una frase che Pierpaolo ha sentito come una frecciatina nei suoi confronti, tesi avvalorata dal fatto che poco prima Pierpaolo le si era avvicinato e lei lo aveva bruscamente allontanato senza spiegazione. Lui ha allora lasciato la camera da letto recandosi in veranda e qui ha avuto inizio la lite. Elisabetta si è infuriata: “Mi hai rotto veramente i cogl*oni perché io non stavo parlando di te, questa aggressione non era davvero necessaria!”. Lui ha prontamente ribadito: “Hai detto 30 anni non a caso, prima non mi hai risposto quando ti ho chiesto come stavi e hai tirato fuori anche i discorsi che abbiamo fatto oggi in sauna”.

Elisabetta Gregoraci gelosa di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli?

Il problema sarebbe proprio questo discorso: in sauna Enock ha fatto notare ai presenti – Zelletta, Pierpaolo e la Gregoraci – come Pretelli sia rinato con l’ingresso in casa di Giulia Salemi. Pierpaolo ha sorriso e negato, parlando di amicizia, ma ha comunque voluto chiarire una cosa ad Elisabetta: “Io non sono farfallone, io e Giulia siamo amici ma se anche ci fosse qualcosa dove sarebbe il problema? Hai sempre detto che siamo amici, no? Io mi ero infatuato ma adesso ho superato quella fase. Sono single, se voglio guardare un c*lo, non posso farlo?”. Affermazione più che chiara che ha però trovato la replica infastidita della Gregoraci: “Ma allora non fai finta e piangi disperato” . Pierpaolo ha ribattuto: “Ma è passato un mese, mi è passata quella fase, non è che rimango disperato a vita! Non mi voglio precludere nulla, se entra un’altra persona la conosco!”. Proprio questa sembra dunque sia stata la scintilla della lite poi avuta luogo durante la notte.





