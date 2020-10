Elisabetta Gregoraci, lite con Stefania Orlando/ “Sei sempre lì che sparli, basta!”

Nuova lite nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Poche ore dopo la diretta di ieri, le mura di Canale 5 sono state scosse da un altro scontro che ha visto protagoniste due prime donne: Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Un acceso battibecco nato a tavola, quando l’ex moglie di Briatore ha lanciato una frecciatina alla Orlando che stava in quel momento discutendo con Matilde Brandi. La Gregoraci ha infatti dichiarato di preferire le serate in cui si scherza e non quelle in cui c’è sempre una discussione. Stefania, sentendosi chiamata in causa, ha allora detto la sua: “Io non voglio litigare, è che purtroppo sono un po’ precisa – ha esordito – non mi piace che Elisabetta dica a volte non c’è la serata bella perché si sparla. Qui si parla, non si sparla. Tu mi hai sentito sparlare?”

Stefania Orlando Vs Elisabetta Gregoraci: “Ma che siamo all’asilo?”

Lo scontro si accende nella Casa del Grande Fratello Vip. Le parole di Stefania Orlando scatenano la reazione della Gregoraci, che replica: “Ho espresso un mio pensiero, siamo sempre chi in un angolo chi un altro. Si respira un clima di tensione spesso e volentieri. A te piace de più così, che te devo di amore mio. Menomale per te. A me piace più stare in compagnia. Si litiga molto ed è la verità, a te piace! In ogni discussione sei lì che ti intrometti cara Stefania“. È allora la Orlando a replicare: “Non mi dire cara Stefania come a fare la chiosa, con me cadi molto male Elisabetta! Se cerchi la discussione io te la do tranquillamente, così esci fuori anche un po’!“. “E allora nominami!” dichiara la Gregoraci, scatenando una nuova reazione forte di Stefani: “Ma che siamo all’asilo? Nominami, ma dai!” La Casa di Canale 5, insomma, è tornata a scaldarsi!

Lite Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci#GFVIP pic.twitter.com/wSYscBN0Uj — stefania orlando out of context (@oocstefaniaorl) October 17, 2020





