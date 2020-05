ELISABETTA GREGORACI/ “Sono stata tradita. Su alcune colleghe…” (Vieni da me)

Pubblicità

Elisabetta Gregoraci senza filtri ai microfoni di Caterina Balivo: la showgirl si è raccontata a 360° e non le ha di certo mandate a dire. A partire dal rapporto con alcune colleghe: «C’è differenza tra quando si lavora con i colleghi uomini e quando si lavora con colleghe donne. Ho avuto da fare con colleghe che non erano sincere, soprattutto quando dicevano qualcosa. Io non ho mai sofferto nessuna, anzi ho aiutato delle persone con i miei programmi. Ho dato consigli, ma non sempre sono cose corrisposte ed anche questo fa dispiacere. Se mi rimprovero qualcosa? Che sono troppo buona!». Nel corso degli anni si è parlato molto della vita sentimentale della Gregoraci, ma la bellezza di Soverato è mai stata tradita? «Secondo me sì. Beccato in flagrante? Sono un po’ detective, un po’ rompiscatole. Ho beccato dei messaggi…». (Aggiornamento di MB)

Pubblicità

ELISABETTA GREGORACI: “MAI RICEVUTO AVANCES”

Elisabetta Gregoraci a tutto tondo nel rispondere alle domande al buio di Vieni da me. La showgirl ha esordito negando di aver ricevuto avances di colleghi sul luogo di lavoro: «Ho avuto bravissimi compagni di lavoro, si è creata grande sintonia e complicità. Con Cecchetto mi sono divertita tanto, idem Pippo Baudo che mi faceva dei grandi cazziatoni (ride, ndr)». E qual è la scelta più sbagliata fatta nella vita? «Le scelte, anche quando capisci di non aver fatto la cosa giusta, ti insegnano sempre qualcosa. Ho vissuto tante vite nella mia vita, ho viaggiato molto ed ho conosciuto tantissime persone. Non parlerei di scelte sbagliate, ma forse avrei fatto delle cose piuttosto che altre. Ma queste cose mi hanno comunque fatto diventare quella che sono oggi».

ELISABETTA GREGORACI A VIENI DA ME

In collegamento con il salotto di Vieni da me, Elisabetta Gregoraci ha poi parlato della più grande bugia detta: «Non mi piace dire bugie, ma ce n’è una che ho dovuto dire a fin di bene. Io non ho più la mia mamma da qualche anno, nell’ultimo periodo, quando non c’era più nulla da fare, il dottore mi ha confessato che sarebbe morta: io andai da lei e non le dissi niente, le dissi “tranquilla che andrà tutto bene”».

Pubblicità

Ma l’ex volto di Made in Sud non si è pentita di aver tenuta nascosta la verità, come precisato pochi istanti dopo: «Se mi sono pentita? No, assolutamente no: non si può dire ad una persona che sta per morire. Io da figlia non me la sono sentita. Lei ha fatto finta di credermi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA