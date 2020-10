Elisabetta Gregoraci, malattia mamma Melina Francavilla e liti con la sorella Marzia: lo sfogo al GF Vip 2020

Melina Francavilla e Marzia Gregoraci sono mamma e sorella di Elisabetta Gregoraci. Della prima abbiamo già sentito parlare spesso soprattutto per il suo stretto rapporto con la figlia, della quale sembrava sorella, e poi per la sua malattia, la stessa che l’ha strappata proprio all’amore delle sue figlie che lei ha messo al mondo giovanissima, poco più che ventenne. A parlare di nuovo di mamma Melina e della sorella Marzia è stata proprio la conduttrice che raccontandosi a Pierpaolo Pretelli ha provato a mettere insieme alcuni pezzi della sua vita rivelando che proprio la defunta madre la accompagnava ai concorsi di bellezza anche se all’epoca era già malata e stava affrontando le cure. Dall’altro lato c’è la sorella Marzia, molto simile a lei in tante cose, e ormai di stanza a Roma da qualche anno. Proprio grazie al suo trasloco nella Capitale, Elisabetta riesce a vederla spesso e a vedere i suoi nipoti.

Melina Francavilla e Marzia, chi sono? Mamma e sorella di Elisabetta Gregoraci

La conduttrice ha ammesso che tra loro ci sono spesso delle liti per via del loro modo diverso di vedere e affrontare le cose tant’è che all’interno della casa del Grande Fratello Vip rivela: “Mio nipote è molto simile a me, sempre pronto a mettersi in posa, solare ed espansivo, mentre Nathan è più simile a mia sorella, un po’ più chiuso, introverso”. Nonostante la loro diversità caratteriali, le due si amano alla follia, questo è certo. E il papà? La Gregoraci racconta che lui è rimasto giù in Calabria e che, a suo dire, sarebbe una violenza portarlo in città perché “giù ha la sua casa e le sue cose”.



