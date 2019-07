Elisabetta Gregoraci/ Mamma sexy? me ne infischio! Mentre su Nathan e Flavio Briatore…

Elisabetta Gregoraci è pronta per il secondo appuntamento di Battiti Live, l’evento dell’estate 2019 in onda mercoledì 10 luglio in prima serata su Italia 1. La conduttrice, dopo l’addio a Made In Sud, si conferma l’indiscussa regina della kermesse canora organizzata da Radionorba e co-condotta con Alan Palmieri, direttore artistico di Radionorba e dell’evento. Dopo la prima puntata trasmessa da Vieste, questa settimana la Gregoraci è a Brindisi per la seconda tappa dell’evento musicale itinerante che conduce da tre anni. “E’ un onore poter essere anche quest’anno al fianco di Alan sul palco di Battiti – ha dichiarato la ex moglie di Flavio Briatore ad AffariItaliani. La Gregoraci, infatti, non nasconde di essersi affezionata a questo show che l’ha conquistata sin dalla prima edizione. “Un’emozione che cresce tappa per tappa, il calore del pubblico che ti travolge fino a lasciarti senza fiato, quei ‘battiti’ che scaldano il cuore e consentono a tutti noi, conduttori, artisti, staff e pubblico, in piazza e a casa, di vivere cinque splendide serate pensando solo a divertirci e ad ascoltare dell’ottima musica. Sarà un’altra estate fantastica, ne sono certa” ha detto la bellissima conduttrice.

Elisabetta Gregoraci: “mamma sexy? me ne infischio”

Intanto a pochi giorni dalla polemica scoppiata per una foto pubblicata su Instagram con il figlio Nathan, Elisabetta Gregoraci ha voluto rispondere ai tantissimi haters che l’hanno accusata di posare in pose troppo sexy ed ammiccanti con il figlio. “Mi accusano di essere una mamma troppo sexy. Francamente, me ne infischio!” ha detto la showgirl durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Non solo, la Gregoraci ha anche parlato del rapporto con il figlio Nathan nato dal matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore. Dopo la separazione da Briatore, la Gregoraci ha deciso di continuare a vivere a Montecarlo con il piccolo Nathan: proprio per permettergli di crescere con il padre vicino “c’è molta tranquillità, si vive in modo sicuro. Mio figlio studia a Montecarlo e a Montecarlo può vedere più facilmente il papà”.

Elisabetta Gregoraci nuovo programma in Rai?

Dopo Battiti Live, Elisabetta Gregoraci potrebbe tornare in Rai. Ebbene si, la ex moglie di Flavio Briatore dopo aver lasciato “Made In Sud” dovrebbe tornare nella tv di Stato per condurre una striscia quotidiana in partenza da ottobre. Un appuntamento quotidiano che, stando alle prime anticipazioni, dovrebbe durare per tutta la stagione televisiva. A rivelare la notizia è stato il sito Dagospia che ha scritto: “pare che la RAI si sia accaparrata la conduttrice per una striscia giornaliera, che partirà ad ottobre, durerà per tutta la stagione ed è stata sponsorizzata fortemente da RAI pubblicità, che crede fortemente nel personaggio. E allora vedremo tutta la settimana Elisabetta a Milano. Mediaset non credeva a questa ipotesi e cerca un recupero ormai impossibile”. Sarà davvero così?



© RIPRODUZIONE RISERVATA