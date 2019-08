Elisabetta Gregoraci mamma single/ “Non tornerò con Briatore, Nathan è la priorità”

Quella che sta per volgere al termine è stata per Elisabetta Gregoraci un’estate di mamma nuovamente single. Francesco Bettuzzi, l’ultimo fidanzato della showgirl, sarebbe da tempo sparito dai radar. In una recente intervista al settimanale Oggi, la Gregoraci ha parlato anche del suo riavvicinamento all’ex marito Flavio Briatore, al quale è stata legata fino al 2017 e da cui ha avuto il figlio Nathan. Tra loro si era trattato davvero di un ritorno di fiamma, come ipotizzato dalle riviste di gossip? Su questo punto la showgirl fa definitivamente chiarezza ed al settimanale Oggi spiega: “Flavio dice di volermi risposare? Lo fa come battuta”. La passione, dunque, tra i due ex non era affatto riscoppiata, come si era ipotizzato in questa calda estate ricca di indiscrezioni. Elisabetta però, rivela di essersi impegnata tanto a mantenere in piedi il loro matrimonio e di essere arrivata con grande difficoltà a scegliere di separarsi da Briatore: “È stato difficile scegliere di separarmi, perché sono una donna profondamente cattolica e ho giurato davanti a Dio che saremmo stati insieme per sempre: non è stato possibile, purtroppo, e a marzo, dopo due anni di separazione, abbiamo divorziato”.

ELISABETTA GREGORACI, MAMMA SINGLE: IL FIGLIO NATHAN LA SUA PRIORITÀ

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, dunque, hanno preso da qualche tempo due strade del tutto differenti ma tra loro due non manca la stima reciproca, anche per il bene del figlio che hanno messo al mondo. “Provo molto rispetto per il papà di Nathan”, ha dichiarato la showgirl nella lunga intervista ad Oggi, “e insieme facciamo di tutto per avere buoni rapporti e l’armonia che ci consenta di crescere il bambino con serenità. Vogliamo entrambi farlo diventare un uomo di buon senso, ma non tornerò col padre di mio figlio”. Attualmente la Gregoraci rivela di essere single e di non avere alcuna relazione in corso. “Sono una persona concentrata sulle proprie priorità: mio figlio Nathan è l’assoluto che muove tutto, quello che anima il mio cuore sempre e per sempre. E poi il lavoro: è molto importante anche per la mia identità e senza mi sentirei persa”, ha dichiarato. A proposito di lavoro, a partire dal prossimo 17 ottobre Elisabetta la ritroveremo sul grande schermo nella pellicola “Via dall’Aspromonte” diretta da Mimmo Calopresti.

