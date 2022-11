Elisabetta Gregoraci, matrimonio con Giulio Fratini?/ I due escono allo scoperto ma..

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, matrimonio in vista? La soubrette felice come non mai

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini stanno pensando al matrimonio? Sì, no, forse. Certo è che grazie al giovane ‘paperone’, la soubrette è tornata a sorridere e ha ritrovato l’amore. Tra i due la sintonia è visibile, lo si evince dalle foto in cui sono in dolce compagnia l’uno dell’altra. Lui ha trent’anni ed è il nipote del fondatore del brand Rifle ed è un grande appassionato di orologi di lusso. Si vocifera che abbia una grande collezione da duemila pezzi, con un valore che si aggirerebbe attorno ai due milioni di euro. Non a caso è stato inserito da Forbes nella lista dei talenti under 30 che si sono distinti nel corso del 2020.

GIULIO FRATINI, CHI È FIDANZATO DI ELISABETTA GREGORACI/ "Ci viviamo alla giornata"

Capacità che non sono passate inosservate alla bella Elisabetta, che ora starebbe pensando al matrimonio con Giulio Fratini. “Desidero sentire le farfalle nello stomaco”, aveva ammesso la soubrette, precisando che in amore alla fine vincono sempre le emozioni. Dunque non resta che aspettare per capire che piega prenderà la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini e se davvero correranno verso il fatidico sì.

"FLAVIO BRIATORE? NON TORNEREMO INSIEME"/ Elisabetta Gregoraci "Ma Nathan Falco sa…"

Giulio Fratini, il ricco principe azzurro che ha conquistato il cuore di Elisabetta Gregoraci

Le premesse di questa storia d’amore sembrano piuttosto buone. Ricordiamo che la scintilla tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini è sbocciata la scorsa estate, quando hanno vissuto in gran segreto le prime emozioni, godendosi gli splendidi panorami della Sicilia e della Toscana. Adesso la conduttrice e il giovane imprenditore non sembrano volersi più nascondere e quando vengono pizzicati vicini l’uno al fianco dell’altro non si scompongono.

In vista del natale le cose si fanno interessanti per la coppia e considerando i tanti indizi che li riguardano, verrebbe da dire che l’idea del matrimonio non è così lontana o irraggiungibile. Anche se per il momento, come sempre, la priorità di Elisabetta Gregoraci è rappresentata dal figlio Nathan. Prima di dire sì al suo Principe Azzurro, forse, la showgirl dovrà fare i conti con le “presentazioni” in famiglia.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, "voglia di un figlio?"/ L'indiscrezione bomba

© RIPRODUZIONE RISERVATA